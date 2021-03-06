Общество 06.03.2021 12:08
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06.03.2021 12:08
С 9 марта жители Волгоградской области получат скидку в размере 10% на поездки на пригородных и междугородних маршрутах по области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, нововведением смогут воспользоваться держатели бесконтактных карт любого банка и транспортной карты «Волна».
Облкомтранс сообщает, что скидка распространяется на 64 автобусных маршрута, которые обслуживаются по регулярным тарифам при безналичной оплате.
Отметим, что пассажиры не смогут воспользоваться данной скидкой при оплате за багаж и билеты, приобретенные традиционным способом.
Фото: пресс-служба администрации по Волгоградской области
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