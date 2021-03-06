Происшествия 06.03.2021 10:46
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06.03.2021 10:46
Жителя Волгоградской области, который рубил лес самовольно, без разрешительных документов и без согласия контролирующих и надзорных органов, задержал участковый уполномоченный полиции. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, 63-летний житель одного их хуторов Калачевского района пилил деревья в лесополосе, отделяющей сельскохозяйственные поля от трассы. К моменту обнаружения «черный» лесоруб спилил 8 вязов и акаций, которые росли на участке местности вдоль автодороги «х.Ляпичев-п.Крепинский».
Подозреваемый пытался доказать полицейскому, что имеет разрешение, однако выяснилось, что данный участок запрещен для вырубки. Мужчина сознался в содеянном, пояснив, что деревья нужны были ему для хозяйственных нужд. Нанесенный им ущерб устанавливается. В зависимости от его размера будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений).
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