Экономика

Банк «Открытие»: три четверти жителей юга считают, что женщина имеет право тратить больше, чем зарабатывает

Экономика 06.03.2021 09:01
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06.03.2021 09:01


Женщинам Южного федерального округа, чтобы чувствовать себя финансово независимыми, достаточно зарабатывать от 20 до 100 тыс. рублей в месяц. При этом большинство мужчин (63%) считает, что женщинам вообще лучше не работать, но среди женщин эту точку зрения разделяют лишь 22%. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие» к Международному женскому дню 8 марта*, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.
Взгляды полов на мотивы работы женщин вообще существенно расходятся. 43% женщин и только 22% мужчин уверены, что женщина должна работать ради финансовой независимости, 35% респонденток и 16% респондентов - для самовыражения женщины. При этом 49% мужчин и лишь 15% женщин полагают, что женщина должна работать только в крайнем случае, если нет другой возможности обеспечить себя и детей. 7% женщин и 14% мужчин заявили, что женщина должна заниматься исключительно детьми и семьей.
Более трех четвертей всех опрошенных в ЮФО независимо от пола (76%), считают, что женщина имеет право тратить больше, чем зарабатывает. 46% из  них согласны с тем, что делать это она может с позволения мужчины, остальные назвали возможность жить не по средствам естественной привилегией женщины.
Большинство респондентов (54-60%), независимо от пола, считают, что женщина, чтобы чувствовать себя финансово независимой, должна зарабатывать от 40 до 100 тысяч рублей в месяц.
Среди женщин достаточным уровнем своей финансовой независимости доходы 20-40 тысяч рублей назвали 20%, 40-60 тысяч рублей - 15%, 60-80 тысяч - 17%, 80-100 тысяч - 22%, 100–200 тысяч – 20%, от 200 тысяч рублей и выше - 6%. 
Среди мужчин достаточным уровнем финансовой независимости женщин доходы 20-40 тысяч рублей назвали 27%, 40-60 тысяч рублей - 35%, 60-80 тысяч - 14%, 80-100 тысяч - 11%, 100–200 тысяч – 8%, от 200 тысяч рублей и выше - 6%. 
62% мужчин (41% женщин) на юге считают, что главная роль женщины - мать и хранительница очага. 14% определяют роль женщины, как жены и любовницы (2% женщин считают также) и столько же считают, что она сама должна выбрать кем ей быть. В свою очередь, о том, что женщина должна сама выбрать себе роль в обществе заявили 46% представительниц прекрасного пола.
65% женщин и 38% мужчин полагают, что мужчина должен содержать любимую женщину только по обоюдному согласию. 33% женщин и 49% мужчин согласны с тем, что мужчина в принципе обязан содержать женщину. Равенство полов в финансовом вопросе признают только 2% южанок и 11% южан. 3% мужчин считают, что полная финансовая зависимость женщины от своего партнера разрушает отношения, а вот среди женщин так не считает никто.
*Опрос проведен банком «Открытие» 26 февраля – 2 марта по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
 

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