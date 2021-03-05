Идею проекта "Школьное кафе" обсудили с родителями и педагогами пяти районов Волгограда





В открытых встречах, где обсуждалась новая инициатива ООО “Школьное кафе”, учредителем которого является компания “Виво Маркет”, о модернизации 23 школьных пищеблоков в 22 городских школах приняли участие порядка 330 человек - представителей родительского и педагогического сообщества Волгограда.

Как сообщает ИА "Высота 102", всего было организовано 11 открытых площадок в пяти районах Волгограда: Красноармейском, Ворошиловском, Дзержинском, Краснооктябрьском и Тракторозаводском.

Суть инициативы заключается в том, чтобы привлечь деньги частного бизнеса, банков и инвестиционных фондов в школьное питание с помощью такого инструмента, как муниципально-частное партнерство. Волгоградский регион стал первым в стране, где рассматривается подобная инициатива. Разработчики проекта заявили о готовности вложить в полную модернизацию 23 пищеблоков в 22 образовательных организациях порядка 390 миллионов. На эти средства планируется заменить технологическое оборудование и инженерные сети, провести капитальный ремонт помещений самих пищеблоков и обеденных залов, установить там новую мебель, заменить посуду. Сделать все необходимое для того, чтобы привычная школьная “столовка” стала современным, актуальным для детей и педагогов местом.

Инициатива вызвала живой интерес у представителей родительского и педагогического актива. В режиме живого диалога все желающие смогли задать свои вопросы инициаторам.

Одним из наиболее частых стал вопрос о том, как будет организовано питание для тех кто постарше, ведь такие дети не хотят садиться за один стол с малышами, и именно они транслируют запрос на то, что обеденный зал должен выглядеть “модно” и “круто”?

Как пояснила соучредитель компании “Виво Маркет” Арина Шейгеревич, за счет того, что число посадочных мест планируется увеличить, сдвинув линию раздачи вглубь кухонной зоны, появится возможность организовать, так называемый, “шведский стол”. Это позволит предлагать детям (речь идет об учениках 5-11 классов) большую вариативность блюд - первые, вторые и третьи на выбор, а также решит такую проблему, как “остывшее блюдо”.

Кроме того, многих мам и пап интересовало - как будут питаться льготники, и как изменится стоимость завтраков и обедов в школьных кафе?

"Льготное питание останется неизменным, цену на него устанавливает государство. А блюда из меню за родительскую плату будут стоить столько же, сколько и в других школах Волгограда. Точно так же, как и цены на буфетную продукцию, будут такими же, как и в других образовательных учреждениях", - пояснила директор ООО “Виво Маркет” Мария Иванова.

По какому принципу выбирались школы для возможной реконструкции, и будет ли проводиться ремонт других объектов - еще один вопрос, который волновал участников встречи.

"Мы выбирали те школы, где мы (компания “Виво Маркет”), как оператор питания, уже работаем. Мы знаем какое там оборудование, какие коммуникации, и что там реально нужно сделать. Кроме того, мы хотим, чтобы как можно больше детей смогли получить новые пространства. Это пилотный проект. Нам нужно отработать механизмы и создать алгоритмы с тем, чтобы дальше социально ответственный бизнес мог использовать этот опыт и в нашем, и в других регионах. Задача у нас одна - выполнить программу Президента, который заявил о том, что горячим питанием должно быть охвачено 100% школьников, чтобы сохранить и укрепить их здоровье", - пояснила соучредитель компании “Виво Маркет” Софья Жилина.

В целом инициатива ООО “Школьное кафе” жителями города была оценена положительно. Обсуждения проходили по рекомендации рабочей группы, созданной в администрации Волгограда.