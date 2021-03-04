Происшествия

Выбили с дороги: неуступчивый водитель после ДТП в Волгограде съехал с пути (ВИДЕО)

Происшествия 04.03.2021 18:14
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04.03.2021 18:14




Один человек пострадал в результате столкновения двух легковых автомобилей в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, ДТП произошло в 16:45 на пересечении улиц Лермонтова и Менделеева в Краснооктябрьском районе.
По предварительной информации, водитель "Hyundai Solaris" при повороте не предоставил преимущество движения и совершил столкновение с автомашиной "ВАЗ-2112". От удара иномарка несколько метров проехала боком, а потом съехала с дороги. В ДТП пострадала 62-летняя пассажирка "Hyundai Solaris".

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