Выбили с дороги: неуступчивый водитель после ДТП в Волгограде съехал с пути (ВИДЕО)











Один человек пострадал в результате столкновения двух легковых автомобилей в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, ДТП произошло в 16:45 на пересечении улиц Лермонтова и Менделеева в Краснооктябрьском районе.

По предварительной информации, водитель "Hyundai Solaris" при повороте не предоставил преимущество движения и совершил столкновение с автомашиной "ВАЗ-2112". От удара иномарка несколько метров проехала боком, а потом съехала с дороги. В ДТП пострадала 62-летняя пассажирка "Hyundai Solaris".



