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«Творить, чтобы жить»: «Ростелеком» и «Теплые Артисты» запустили инклюзивный проект в Волгограде

Телеком 05.03.2021 10:29
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05.03.2021 10:29


«Ростелеком» и инклюзивный театр «Теплые Артисты» в Волгограде приступили к реализации уникального образовательного проекта «Творить, чтобы жить». Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, программа обучения рассчитана на 10 месяцев и охватывает практически все направления театрального искусства, чтобы развивать у участников творческие способности и навыки. Цель проекта – социокультурная адаптация подростков с ограниченными возможностями здоровья и особенностями развития. 
Организаторы открывают творческие мастерские, где ребят ожидают мастер-классы, экскурсии и тренинги. Итогом обучения станет выпускная работа юных театралов – артисты юношеского инклюзивного театра поставят спектакль «Летучий корабль. Зимняя сказка», который затем продемонстрируют на сцене Волгоградского кукольного театра детям из многодетных семей и с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, для этих же ребят участники проекта собственноручно изготовят новогодние подарки.
«Поддержка и развитие инклюзивной культуры в регионе – важные составляющие социальной ответственности нашей компании. Подобные проекты меняют социокультурную среду в области за счет внимания к особенным людям. Они содействую их социальной адаптации и интеграции, а общественность в свою очередь учат принятию и толерантности», – сказал Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком». 
Воспитанники инклюзивного театра «Теплые Артисты» – подростки с ограниченными возможностями здоровья различной этиологии: ДЦП, умственной отсталостью, аутизмом, нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и другими отклонениями развития. Они часто выступают со спектаклями в общеобразовательных и коррекционных школах, в детских садах, домах престарелых, реабилитационных центрах, музеях, а также на сцене Волгоградского областного театра кукол. Их деятельность наглядно демонстрирует, что творчество доступно каждому человеку, независимо от физических ограничений.
«Наша совместная творческая инициатива очень важна для людей с инвалидностью и тяжелыми заболеваниями. Участие в проекте даст ребятам возможность почувствовать себя востребованными, поможет овладеть новыми навыками, даже может стать толчком к их профессиональному самоопределению. А их родителям позволит с оптимизмом и уверенностью взглянуть в будущее», – отметила Юлия Фоторная, председатель ВРОО «ИТ «Теплые Артисты».
Организаторы планируют создать видеоролик и организовать фотовыставку, которые продемонстрируют подготовку проекта от начала до премьеры спектакля.
Популяризация искусства и содействие образованию и развитие инклюзии – важные составляющие социальной политики «Ростелекома». Компания поддерживает подобные проекты на Юге во всех регионах своего присутствия. 

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