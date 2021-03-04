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Wink представляет премьеры марта

Телеком 04.03.2021 16:30 Реклама
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04.03.2021 16:30 Реклама


Сразу шесть эксклюзивных кинопремьер ждут зрителей видеосервиса Wink в марте.
«Сделано в Италии» (Made in Italy, Италия, 2020)— сериал о рождении индустрии высокой моды в Италии 70-х. Альбини, Куриел, Криция, Миссони, Валентино — многие легенды мирового уровня, царившие на подиумах в 1970-е, предоставили уникальные предметы одежды и аксессуары из своих коллекций для съемок фильма. 
Дочь итальянских эмигрантов Ирена (Грета Ферро) устраивается на работу в модный журнал Appeal, чтобы заработать на обучение в колледже. Но с развитием миланской индустрии моды в жизни Ирены происходят кардинальные изменения. Она встречает молодых дизайнеров, мечтающих вырваться на международный уровень и потеснить французскую высокую моду. Премьера — 3 марта.
«В плену надежды» (Hope Gap, Великобритания, 2019) — мелодраматический фильм известного британского сценариста, драматурга и писателя Уильяма Николсона о пожилой супружеской паре на грани развода после 29 лет брака. В ролях: лауреаты премий «Золотой глобус» и BAFTA Аннетт Бенинг и Билл Найи. Премьера — 8 марта. 
«Кто-нибудь видел мою девчонку?» (Россия, 2020) — сериал снят по нашумевшей одноименной автобиографической книге Карины Добротворской.
Сергей и Кира считались самой красивой парой богемного Петербурга начала девяностых. Это были интеллектуалы, влюбленные в кинематограф. Но счастливая романтическая история обернулась жесткой драмой. Она сбежала в другой город, в другую жизнь, к другой любви. А он остался в Петербурге и умер вскоре после развода. И только спустя семнадцать лет красивая и успешная Кира осознает, что у нее больше нет шансов на счастье, так как ее сердце навеки отдано Сергею. В ролях: Иван Добронравов, Василий Буткевич, Олег Васенин, Федор Лавров, Алексей Золотовицкий, Мария Шалаева, Юрий Чурсин, Дарья Урсуляк, Юрий Борисов, Виктория Исакова, Александр Горчилин, Аня Чиповская. Режиссер:Ангелина Никонова. Премьера — 11 марта.
«Во все тяжкие» в переводе Гоблина(Breaking Bad, США, 2008–2013). Wink представляет первый сезон одного из лучших американских сериалов в переводе Гоблина. Сериал удостоен множества наград, среди которых 16 премий «Эмми», два «Золотых глобуса», пять премий «Гильдии киноактеров США», шесть премий «Гильдии сценаристов США» и многие другие. Премьера— 12 марта.
«Черный снег» (Россия, 2020) — художественный фильм режиссера Степана Бурнашёва получил главный приз на кинофестивале«Окно в Европу». Якутская драма о дальнобойщике, оказавшемся в смертельной ловушке посреди бескрайней снежной пустыни, основанная на реальных событиях. Фильм понравится любителям кинокартин о выживании в экстремальных условиях. В ролях: Федот Львов, Илья Портнягин, Ирина Никифорова и другие. Премьера — 18 марта.
«Пугало» (Россия, 2020)— картина режиссера Дмитрия Давыдова получила сразу три награды 31-го кинофестиваля «Кинотавр» в 2020 году, в том числе за лучший фильм. Кинокартину также удостоили награды за лучшую женскую роль (Валентина Романова-Чыскыырай) и призом имени Даниила Дондурея «Гильдии киноведов и кинокритиков России».В центре сюжета— история якутской знахарки из небольшой деревни, которую все боятся и обходят стороной, но только она может помочь в беде ценой своей жизненной энергии. Премьера — 25 марта.
Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 400 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус (60 000 позиций). 

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