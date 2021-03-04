800 человек скончались от коронавируса в Волгоградской области

Здравоохранение 04.03.2021 13:07
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04.03.2021 13:07
Семь смертей от коронавирусной инфекции подтверждены за минувшие сутки в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в оперативном штабе региона, общее количество погибших от этого вируса на сегодняшний день достигло 800 человек.
В суточную статистику по смертям попали трое мужчин и четыре женщины. Так, 72-летняя волгоградка заразилась коронавирусом при контакте с заболевшим COVID-19. Неделю женщина лечилась сама, но потом ее госпитализировали в больницу, где она скончалась от осложнений, вызванной двухсторонней ковидной пневмонией. 80-летний мужчина также проживал в Волгограде. Он вовремя обратился к медикам, но помочь ему не смогли. 65-летняя женщина проживала в Волжском. Она лечилась от коронавируса амбулаторно. Однако положительной динамики у нее не наблюдалось, в связи с чем больную госпитализировали в инфекционный стационар. Врачи не смогли спасти 68-летнюю женщину и 72-летнего мужчину из Михайловского района. Среди погибших от COVID-19 есть и 46-летний мужчина из Кумылженского района. У него было хроническое заболевание сердечнососудистой системы, что усугубило течение болезни. 57-летняя жительница Руднянского района лечилась сама две недели. Потом ее доставили в больницу, где диагностировали COVID-19 с двусторонней пневмонией.
В региональном оперштабе отметили, что число выявленных случаев заражения коронавирусом снижается. За сутки этот диагноз подтвердился у 161 человека. Выписались из стационаров 155 пациентов, которые смогли победить этот вирус.
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