Экономика

Новая льготная программа поможет бизнесу Волгоградской области пережить пандемию

Экономика 04.03.2021 13:28
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04.03.2021 13:28


5 тысяч предпринимателей России и 1,5 млн работников смогут сохранить свою работу благодаря новому проекту льготного кредитования для бизнеса. Правительство РФ объявило о запуске программы ФОТ 3.0, на которую будет выделено 7,700 млрд рублей, сообщает ИА «Высота 102». Нововведением смогут воспользоваться как малые и средние, так и крупные предприятия Волгоградской области.  
Резкое снижение покупательской способности граждан в период пандемии сильно ударило по бюджету коммерсантов из самых различных отраслей. Многие организации оказались на грани закрытия, планах по развитию многие отложили в долгий ящик, поэтому помощь государства придется как нельзя кстати.
«Льготная кредитная ставка говорит о том, что правительство очень заинтересовано в восстановлении бизнеса в кратчайшие сроки. На падающем рынке нужно инвестировать в будущее. Сейчас зарабатывают те предприниматели, которые понимают, что можно завоевать новые ниши за счет снижения расходов», - считает волгоградский промышленник Олег Савченко.
Среди предприятий Волгоградской области есть такие, которые пережили сложный 2020 год без ощутимых потерь.
Например, сеть волгоградских пекарен Антона Арканникова.  Бизнесмен считает, что благодаря новой программе ему удастся поднять свое дело на более качественный уровень. 
«В 2021 году мы планируем активно развиваться, потому что освобождаются новые площади, которые мы давно ждали, искали в тех районах, где было сложно найти. Некоторые арендодатели идут на уступки по арендной плате, то есть мы можем найти более выгодные предложения по аренде», - говорит Антон Арканников.
В соответствии с правительственной программой, в первые полгода коммерсанты не будут выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Со второго  полугодия они смогут начать ежемесячное погашение займа в равных долях.
Проектом смогут воспользоваться субъекты гостиничного и ресторанного бизнеса, сфер культуры, туризма, спорта и развлечений. Единственное важное условие - заемщик должен сохранить не менее 90% рабочих мест в период действия кредитного договора. 
«Я считаю, что очень своевременно правительство протягивает руку помощи, когда предприниматели и бизнесмены стоят на распутье: подождать, чем это закончится, либо инвестировать в развитие предприятия. Хорошие показатели - это не формальность, это серьезная и конкретная поддержка», - уверен Олег Савченко.
Средства, выделяемые государством, пойдут на погашение задолженности заемщиков в первом полугодии. Новая кредитная программа будет доступна с 9 марта по 1 июля 2021 года.


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