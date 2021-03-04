Суд оправдал жителя Волгограда за пьяную езду





Тракторозаводский районный суд Волгограда вынес оправдательный приговор гражданину Сычеву, обвиняемому в управлении автомобилем в состоянии опьянения, будучи подвергнутым административному наказанию. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в районном суде, по результатам судебного разбирательства суд пришел к выводу об отсутствии в действиях Сычева состава преступления. Приговор в законную силу пока не вступил.

Органом следствия Сычев обвинялся по ст.264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Постановлением мирового судьи он был привлечен к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Водителю был назначен административный арест на 10 суток. Постановление суда вступило в силу 18 августа 2020 года. А уже в сентябре мужчину задержали у дома №27 по ул.Н.Отрады за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Инспектор ДПС отстранил нарушителя от управления автомобилем, после чего водитель не выполнил законное требование полицейского о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения как на месте, так и в Волгоградском областном клиническо-наркологическом диспансере.

Однако суд решил, что обвинение не подтверждается представленными суду доказательствами. В частности, в протоколе о направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, составленном инспектором ДПС, не указаны основания для направления Сычева на медицинское освидетельствование на состояние опьянения. А содержание видеозаписи видеорегистратора, установленного в патрульном автомобиле ДПС, свидетельствовало о том, что инспектор ДПС не предлагал Сычеву пройти освидетельствование на состояние опьянения.



