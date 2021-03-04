Волгоградская область получила новую партию вакцины «Спутник V»

Здравоохранение 04.03.2021 11:13
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04.03.2021 11:13
В Волгоградскую область раньше намеченных сроков поступила очередная партия вакцины «Спутник V». Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном комитете здравоохранения. 6000 доз препарата распределены по прививочным центрам. С учетом предыдущей поставки запас препарата на сегодняшний день превышает 12,5 тысячи комплектов. В облздраве подчеркнули, что данный объем вакцины закрывает потребность региона на плановый период.
Медработники продолжают формировать списки желающих пройти вакцинацию. Записаться можно, позвонив по телефону амбулаторного учреждения, лично посетив поликлинику или воспользовавшись порталом Госуслуг.
Всего с начала прививочной кампании в Волгоградскую область поступил 66221 комплект вакцины «Спутник V». Сделать прививку жители могут в любом из 57 прививочных центров, открытых на базе медицинских учреждений Волгограда и области, — для этого необходимо иметь при себе паспорт, полис и СНИЛС.
Добавим, кроме стационарных прививочных центров в регионе действуют 10 мобильных бригад — их деятельность координирует специально созданная рабочая группа. Бригады сформированы для вакцинации жителей, проживающих в отдаленных малонаселенных пунктах, рабочих коллективов, территориально расположенных за пределами районных центров. Сегодня выездная группа медиков посетит один из сельских ФАПов, расположенных в Серафимовичском районе.
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