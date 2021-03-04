Сбербанк реализовал возможность оплаты госпошлин и других услуг в МФЦ в районах Волгоградской области





Волгоградское отделение Сбербанка совместно с региональным Государственным казенным учреждением «МФЦ» реализовали возможность приёма безналичных платежей в окнах многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в районных центрах Волгоградской области.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, в рамках реализации проекта около трёхсот POS-терминалов Сбербанка появились в 18-ти филиалах многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в таких населенных пунктах, как: города Волжский, Камышин, Дубовка, Краснослободск и р.п. Городище. В Волгограде все центры «Мои Документы» в каждом районе города оснащены POS-терминалами Сбербанка.

Оплатить ряд госпошлин, ЖКХ и другие государственные, муниципальные услуги, можно не отходя от окна приема документов в центре «Мои документы» банковской картой или смартфоном. Для расчётов принимаются банковские карты любого банка. Терминалы имеют понятный и простой интерфейс, и он адаптирован для маломобильных пользователей и людей с нарушениями зрения или слуха. Необходимо только выбрать интересующее ведомство, а далее следовать инструкциям.

Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Среди главных задач, стоящих перед Сбербанком в регионе является повышение доступности финансовых услуг. Первая практика по реализации возможности оплаты госпошлин и других услуг в «МФЦ» в Волжском в прошлом году получила признание волжан, и было принято решение транслировать успешный опыт в остальных офисах «Мои Документы» в нашем регионе. Совместный проект Сбербанка и «МФЦ» по установке терминалов дает возможность жителям Волгоградской области получать качественный и удобный сервис, который значительно экономит время и улучшает условия получения государственных услуг».