Экономика

Сбербанк реализовал возможность оплаты госпошлин и других услуг в МФЦ в районах Волгоградской области

Экономика 04.03.2021 11:10 Новости компаний
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04.03.2021 11:10 Новости компаний


Волгоградское отделение Сбербанка совместно с региональным Государственным казенным учреждением «МФЦ» реализовали возможность приёма безналичных платежей в окнах многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в районных центрах Волгоградской области. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, в рамках реализации проекта около трёхсот POS-терминалов Сбербанка появились в 18-ти филиалах многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в таких населенных пунктах, как: города Волжский, Камышин, Дубовка, Краснослободск и р.п. Городище. В Волгограде все центры «Мои Документы» в каждом районе города оснащены POS-терминалами Сбербанка.
Оплатить ряд госпошлин, ЖКХ и другие государственные, муниципальные услуги, можно не отходя от окна приема документов в центре «Мои документы» банковской картой или смартфоном. Для расчётов принимаются банковские карты любого банка. Терминалы имеют понятный и простой интерфейс, и он адаптирован для маломобильных пользователей и людей с нарушениями зрения или слуха. Необходимо только выбрать интересующее ведомство, а далее следовать инструкциям. 
Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Среди главных задач, стоящих перед Сбербанком в регионе является повышение доступности финансовых услуг. Первая практика по реализации возможности оплаты госпошлин и других услуг в «МФЦ» в Волжском в прошлом году получила признание волжан, и было принято решение транслировать успешный опыт в остальных офисах «Мои Документы» в нашем регионе. Совместный проект Сбербанка и «МФЦ» по установке терминалов дает возможность жителям Волгоградской области получать качественный и удобный сервис, который значительно экономит время и улучшает условия получения государственных услуг».
В ближайшее время установка технического оборудования и терминалов для проведения оплат в центрах «Мои Документы» в Волгоградской области планируется во всех районных центрах региона.

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