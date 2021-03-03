Политика 03.03.2021 18:31
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03.03.2021 18:31
Сложным назвал вопрос о перспективах повышения прожиточного минимума председатель комитета по труду и занятости населения Волгоградской области. О том, стоит ли ожидать роста величины в связи с изменившейся на федеральном уровне методикой ее расчета, Дмитрия Локтионова сегодня спросили депутаты Волгоградской областной думы, сообщает ИА «Высота 102».
«После совершенствования методики у нас будет расти прожиточный минимум? Если да, то быстрыми темпами или медленными?», - поинтересовался депутат Алексей Буров.
Локтионов честно признался, что не готов сказать – произойдет рост или нет. «Новая методика предполагает следующее: сначала определяется федеральный прожиточный минимум. До регионов будут доведены коеффициенты, которые определит Правительство», - пояснил главный по труду чиновник региона.
Развивать тему продолжила заместитель председателя облдумы Тамара Головачева, которая назвала сумму в 25 тысяч рублей. Такой размер прожиточного минимума предложили установить коммунисты на недавнем совещании в Государственной думе.
«А вы представляете ту сумму, которая необходима, чтобы сегодня можно прожить?», - обратилась к господину Локтионову народная избранница.
К этому вопросу чиновник оказался совершенно не готов. «Спасибо за вопрос, но... Он сложный. Думаю, что ответить на него будет более правильнее после 15 сентября, когда определят федеральный прожиточный минимум. Сейчас преждевременно отвечать», - стушевался глава профильного регионального ведомства.
С 1 января 2021 года в соответствии с новым российским законодательством, величина прожиточного минимума трактуется как «минимально необходимая для обеспечения жизнедеятельности сумма доходов гражданина». Ранее показатель рассчитывался исходя из стоимостной оценки потребительской корзины.
Теперь прожиточный минимум останавливается в России не поквартально, а сразу на год до 15 сентября. Общероссийский прожиточный минимум на душу населения в 2021 году составил 11 653 рубля. Для сравнения, рассчитанный по старой методике показатель во втором квартале прошлого года равнялся 11 468 рублей.
Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении мер господдержки. Согласно данным Росстата, в Волгоградской области в 2019 году проживало 323,8 тысяч человек (12,9% от всего населения региона), чьи доходы были ниже прожиточного минимума.
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