



Феликсу Юзбашяну придется выплатить по решению суда 16,9 миллиона рублей ущерба за незаконную разработку песчаного карьера в Дубовском районе. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, апелляционная инстанция оставила жалобу предпринимателя без удовлетворения, а решение о возмещении ущерба - без изменения.

С иском к Юзбашяну о взыскании ущерба, причиненного почвам и недрам, как объектам охраны окружающей среды, обратилось Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

Судом установлено, что в 2018 году Юзбашян производил незаконную добычу песка из стихийного карьера, расположенного в 7 км юго-восточнее села Варькино Горнобалыклейского сельского поселения Дубовского района. В ходе земляных работ им осуществлялось незаконное снятие и перемещение плодородного слоя почвы на землях, общей площадью 14325 кв м.

Представитель ответчика в суде иск не признала. Пояснила, что Юзбашян провел рекультивационные работы нарушенных земель, о чем составлен соответствующий акт. Таким образом, как пояснила юрист, Юзбашян возместил ущерб, причиненный окружающей среде.



