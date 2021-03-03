Экология

Глубоко копнул: с предпринимателя взыскали 16 млн за добычу песка под Волгоградом

Экология 03.03.2021 16:16
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03.03.2021 16:16


Феликсу Юзбашяну придется выплатить по решению суда 16,9 миллиона рублей ущерба за незаконную разработку песчаного карьера в Дубовском районе. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, апелляционная инстанция оставила жалобу предпринимателя без удовлетворения, а решение о возмещении ущерба - без изменения.
С иском к Юзбашяну о взыскании ущерба, причиненного почвам и недрам, как объектам охраны окружающей среды, обратилось Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.
Судом установлено, что в 2018 году Юзбашян производил незаконную добычу песка из стихийного карьера, расположенного в 7 км юго-восточнее села Варькино Горнобалыклейского сельского поселения Дубовского района. В ходе земляных работ им осуществлялось незаконное снятие и перемещение плодородного слоя почвы на землях, общей площадью 14325 кв м. 
Представитель ответчика в суде иск не признала. Пояснила, что Юзбашян провел рекультивационные работы нарушенных земель, о чем составлен соответствующий акт. Таким образом, как пояснила юрист, Юзбашян возместил ущерб, причиненный окружающей среде.
Однако суд с такими доводами не согласился. В августе 2020 года иск Росприроднадзора о взыскании ущерба был удовлетворен решением Городищенского районного суда. Сторона ответчика обжаловала решение в апелляционной инстанции.

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