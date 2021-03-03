В Волгоградской области стали чаще ловить крупных коррупционеров

Борьба с коррупцией 03.03.2021 11:35
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03.03.2021 11:35
Количество выявленных коррупционных преступлений в крупном и особо крупном размере выросло в Волгоградской области в 2020 году на 25% по сравнению с 2019 годом. Такие любопытные цифры, как сообщает ИА "Высота 102", озвучил сегодня в своем выступлении на парламентском часе начальник ГУ МВД по региону Александр Кравченко.
По его словам, в целом коррупцию в Волгоградской области на 8% стали выявлять чаще - 432 против 400 преступлений в 2019-ом. В 7 раз подскочили и показатели по раскрытию таких преступлений при реализации национальных проектов в регионе. В прошлом году таких фактов было 14, тогда как годом ранее всего два.
Начальник главка МВД отметил, что за отчетный период ранее судимые лица стали чаще возвращаться на проторенную дорожку. На 422 преступления, совершенных такими гражданами, было выявлено больше. Выросло количество преступлений, совершенных пьяными лицами - на 4,5% больше, чем в прошлом году.
Также участились преступления с применением оружия, поджога и разбоя.
Привел Александр Кравченко и положительную статистику. Так, на дорогах Волгоградской области с 2019 года количество ДТП, связанных с ненадлежащим содержанием улично-дорожной сети, упало с 1195 до 1005. На федеральных трассах динамика также идет на спад - с 265 до 226. Дорожно-транспортные происшествия по вине самих водителей снизились с 138 случаев до 92.
Меньше преступлений совершали несовершеннолетние жители Волгоградской области. Так, кражи с участием несовершеннолетних лиц сократились с 541 до 440 или 18,7%.
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