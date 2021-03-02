Здравоохранение

"Она была первой на очереди в реанимацию": как волгоградка с гипертонией пережила COVID-19

Здравоохранение 02.03.2021 20:45
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02.03.2021 20:45


65-летняя жительница Волгограда Людмила Еременко выражает благодарность за проявленный профессионализм врачей ковидного госпиталя на базе ГБУЗ «Волгоградский областной клинический наркологический диспансер». 
Как сообщила ИА «Высота 102» дочь пенсионерки Виктория, женщина вызвала скорую помощь, как только поднялась температура. Уже в госпитале у Людмилы Владимировны подтвердился коронавирус.
Из-за гипертонической болезни первые две недели в больнице оказались для пациентки самыми тяжелыми. Жар и давление не давали женщине покоя. Компьютерная томография показала, что у женщины поражены 42% легких. Приходилось использовать кислородную маску, чтобы хоть как-то ослабить постоянные боли в груди.
На второй неделе медики поставили ей диагноз - полисегментарная пневмония, вызванная коронавирусом. Врачи оценивали состояние женщины, как тяжелое. Они позвонили дочери Людмилы и сказали, что ее мать первая на очереди в реанимацию. Но после консилиума врачей и улучшения состоянии больной, ее все же оставили в обычной палате. 
«Ей делали уколы, которые облегчали ее состояние, но всего на несколько часов», - вспоминает Виктория. 
На третьей неделе, когда кризис миновал, у Людмилы Владимировны взяли последний тест, который показал отрицательный результат. И 26 февраля волгоградку выписали. 
Людмила Еременко и вся ее семья благодарят персонал  инфекционного госпиталя при областном клиническом наркодиспансере, лично заведующего отделением Ларису Колокольникову и медсестру Л. Петрову за профессионализм и внимательное отношение к пациентам. 
 

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