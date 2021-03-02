



Как минимум двое человек пострадали в лобовом столкновении «Mercedes GLE» и «Москвич 2141» на трассе «Волгоград – Каменск-Шахтинский». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, оба водителя доставлены в больницу.

Авария произошла сегодня в 12.30 в Калачевском районе на 70-ом километре федеральной автодороги.

По предварительным данным, люксовая иномарка вылетела на встречную полосу движения и столкнулась с отечественной легковушкой, выполнявшей поворот налево. Обе машины перевернулись. В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП и точное количество пострадавших.



