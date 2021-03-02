



Виновным в заведомо ложном доносе о совершения преступления признан 51-летний заведующий отделением травматологии и ортопедии одной из больниц Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в Волгоградской транспортной прокуратуре, Центральный районный суд Волгограда приговорил врача травматолога-ортопеда по ч.2 ст. 306 УК РФ к штрафу в размере 200 тысяч рублей.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в декабре 2019 года обвиняемый, будучи привлеченным сотрудником полиции в аэропорту Волгограда к административной ответственности за мелкое хулиганство,с целью дискредитации сотрудников органов внутренних дел, достоверно зная, что неправомерных действий в виде применения насилия в отношении него со стороны сотрудников полиции не имелось, обратился с заявлением в Волгоградский следственный отдел на транспорте Следственного комитета РФ с просьбой провести проверку и привлечь к уголовной ответственности сотрудников полиции. Врач сообщил, что полицейские, когда он находился в аэропорту Волгограда, применили в отношении него физическое насилие, а именно нанесли множественные удары по голове и область груди.

Подсудимый вину в содеянном не признал. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.



