Экономика

Чистая прибыль банка «Открытие» в январе 2021 года составила 13,3 млрд рублей

Экономика 02.03.2021 13:55
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02.03.2021 13:55


Чистая прибыль банка «Открытие» за январь 2021 года по российским стандартам бухгалтерского учета составила 13,3 млрд рублей против 3,0 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, сообщила ИА «Высота 102» банка.
По итогам первого месяца 2021 года активы банка «Открытие» выросли на 29 млрд рублей (+1%) до 2,62 трлн рублей.
Кредитный портфель до вычета резервов за январь 2021 года увеличился на 69 млрд рублей (+4%) до 1,75 трлн рублей. Банк продолжает наращивать долю кредитного портфеля в активах: 57% на 1 февраля 2021 года против 50% на 1 февраля 2020 года.
Кредитный портфель юридических лиц вырос за январь на 61 млрд рублей до 1,25 трлн рублей (+5%); кредитный портфель физических лиц — на 8,5 млрд рублей (+2%) до 504 млрд рублей.
Портфель ценных бумаг банка на 1 февраля 2021 года составил 680 млрд рублей (без существенных изменений в отчетном месяце). В рамках управления ликвидностью в январе 2021 года банк снизил совокупный объем межбанковских кредитов и ликвидных активов на 33 млрд рублей (-9%) до 351 млрд рублей.
Общий объем средств клиентов в январе 2021 года уменьшился на 16 млрд рублей до 1,9 трлн рублей (-1%) за счет незначительного снижения средств юридических лиц. Объем средств частных клиентов остался на прежнем уровне. Доля текущих средств в портфеле клиентского привлечения составила около 40% (29% годом ранее), что оказывает положительное влияние на стоимость фондирования в целом.
Чистая прибыль банка «Открытие» в январе 2021 года составила 13,3 млрд рублей.
Чистый процентный доход банка за январь 2021 года составил 6,4 млрд рублей, что на 24% выше значения за аналогичный период прошлого года (5,2 млрд рублей). Положительное влияние на динамику показателя оказало снижение процентных расходов по срочным средствам клиентов.
Операционные доходы банка (до отчислений в резервы) в январе 2021 года составили 23,1 млрд рублей, что выше января 2020 года на 12,6 млрд, в том числе за счет дивидендов, полученных от дочерних компаний.
Операционные расходы в январе 2021 года остались на уровне прошлого года (5,4 млрд рублей).
В январе 2021 года банк сформировал резервы в размере 3,2 млрд рублей против 2,0 млрд годом ранее.
Регуляторный капитал банка в отчетном периоде увеличился на 12,4 млрд рублей (+4%) до 348 млрд рублей за счет положительного финансового результата.
Нормативы достаточности капитала банк «Открытие» соблюдает с существенным запасом: по состоянию на 1 февраля 2021 года Н1.0 составил 14,0% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок).
* Показатели рассчитаны по внутренней методике банка «Открытие» на неконсолидированной основе.

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