Сбербанк поможет проверить целевое использование средств по контрактам

Экономика 02.03.2021 14:42 Новости компаний
0
02.03.2021 14:42 Новости компаний
Сбербанк предложил своим корпоративным клиентам услугу «Банковское сопровождение коммерческих контрактов». Сервис даёт компаниям инструмент контроля исполнения контракта.
Как пояснили ИА "Высота 102" в пресс-службе, в рамках услуги банк обеспечивает контроль целевого использования средств и предоставляет клиенту по защищённому каналу связи интерактивную аналитику, условия предоставления информации согласовываются сторонами и фиксируются в договоре. Взаимодействие банка со всеми участниками сделки происходит дистанционно, а обработка платежей обычно занимает меньше суток.
"Банковское сопровождение давно используется в госзакупках, сейчас мы видим большой интерес к нему и со стороны коммерческих компаний. Мы рады предложить нашим клиентам этот удобный и долгожданный сервис", - комментирует Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка.
Чтобы подключить услугу, организации необходимо:
· оставить заявку на сайте банка;
· согласовать с менеджером параметры и условия договора;
· подписать договор дистанционно или в офисе банка.
Реклама
ВТБ в Волгоградской области увеличил продажи ипотеки до 1,1 млрд рублей с начала года02.03.2021 15:59
Экономика 02.03.2021 15:59
Всё под контролем: пройдите комплексную проверку автомобиля02.03.2021 14:12
Экономика 02.03.2021 14:12
Чистая прибыль банка «Открытие» в январе 2021 года составила 13,3 млрд рублей02.03.2021 13:55
Экономика 02.03.2021 13:55
«Россети» обеспечили в 2020 году электроэнергией более 1 100 учреждений первичной медицинской помощи02.03.2021 12:39
Экономика 02.03.2021 12:39
О безопасности: правила использования газобаллонных автомобилей и поведения на автомобильных газозаправочных станциях02.03.2021 09:28
Экономика 02.03.2021 09:28
Банк «Открытие»: жители ЮФО не намерены отказываться от депозитов после введения налога на доход с вкладов01.03.2021 21:10
Экономика 01.03.2021 21:10
Совершать сделки в ВТБ Мои Инвестиции теперь можно с 7 утра01.03.2021 19:42
Экономика 01.03.2021 19:42
В Волгограде откроются еще 10 ярмарок и розничных рынков01.03.2021 19:00
Экономика 01.03.2021 19:00
Сбербанк: свыше 13 тысяч семей в Поволжье оформили ипотеку с господдержкой01.03.2021 17:22
Экономика 01.03.2021 17:22
Интернет магазин zapchasty34.ru: открываем новые возможности для авторемонта01.03.2021 15:30
Экономика 01.03.2021 15:30
ВТБ запускает вклад «Новое время» с доходностью до 5,3%01.03.2021 15:13
Экономика 01.03.2021 15:13
«И мечтать не могла»: пенсионерка из Волгограда выиграла автомобиль01.03.2021 14:01
Экономика 01.03.2021 14:01
Отключения электроэнергии за долги стали для волгоградцев реальностью01.03.2021 13:11
Экономика 01.03.2021 13:11
«На безопасности не экономим!»: на Гремячинском ГОКе внедряют лучшие мировые стандарты промышленной безопасности01.03.2021 12:17
Экономика 01.03.2021 12:17
Волжский трубный завод отметил свой пятьдесят первый день рождения01.03.2021 10:28
Экономика 01.03.2021 10:28
Реклама