«Россети» обеспечили в 2020 году электроэнергией более 1 100 учреждений первичной медицинской помощи
Экономика 02.03.2021 12:39 Новости компаний
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02.03.2021 12:39 Новости компаний
Фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) и амбулатории в 60 регионах России обеспечили электроэнергией «Россети». В том числе подключены объекты, которые были построены в рамках Национального проекта «Здравоохранение». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, общая мощность присоединения составила более 28 МВт.
Фельдшерско-акушерские пункты в небольших или отдаленных населённых пунктах крайне важны для возможности получения жителями быстрой и квалифицированной медицинской помощи. Во многих случаях энергетики «Россетей» не просто присоединяли медицинские объекты, но также выполняли другие работы.
Например, в поселке Кумысолечебница на востоке Волгоградской области для электроснабжения ФАП была построена новая 40-метровая линия электропередачи и одновременно оборудована система уличного освещения, установлены приборы учёта.
Всего в 2020 году «Россети Юг» обеспечила электроэнергией 100 объектов здравоохранения в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях и Республике Калмыкия, общей мощностью 1,4 МВт. Преимущественно, это - фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории в сельских районах.
Отметим, что развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов призвано решить проблему медицинского обеспечения жителей отдаленных поселков, которых могут отделять десятки километров от ближайших районных медучреждений.
Подключая ФАПы, специалисты «Россети Юг» обеспечивают полный комплекс необходимых услуг, так, чтобы после присоединения к электросетям они были полностью готовы к работе.
Напомним, компания «Россети Юг» отвечает за транспорт электрической энергии по сетям 220 кВ и ниже на территории четырех субъектов Российской Федерации: Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей, Республики Калмыкия.
«Россети Юг» обслуживает территорию общей площадью более 335 тысяч квадратных километров с численностью населения порядка 8,1 миллиона человек. Численность персонала – свыше 14 тысяч человек.
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