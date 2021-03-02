Экономика

«Россети» обеспечили в 2020 году электроэнергией более 1 100 учреждений первичной медицинской помощи

Экономика 02.03.2021 12:39 Новости компаний
0
02.03.2021 12:39 Новости компаний


Фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) и амбулатории в 60 регионах России обеспечили электроэнергией «Россети». В том числе подключены объекты, которые были построены в рамках Национального проекта «Здравоохранение». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, общая мощность присоединения составила более 28 МВт. 
Фельдшерско-акушерские пункты в небольших или отдаленных населённых пунктах крайне важны для возможности получения жителями быстрой и квалифицированной медицинской помощи. Во многих случаях энергетики «Россетей» не просто присоединяли медицинские объекты, но также выполняли другие работы. 
Например, в поселке Кумысолечебница на востоке Волгоградской области для электроснабжения ФАП была построена новая 40-метровая линия электропередачи и  одновременно оборудована система уличного освещения, установлены приборы учёта.
Всего в 2020 году «Россети Юг» обеспечила электроэнергией 100 объектов здравоохранения в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях и Республике Калмыкия, общей мощностью 1,4 МВт. Преимущественно, это -  фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории в сельских районах.
Отметим, что развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов призвано решить проблему медицинского обеспечения жителей отдаленных поселков, которых могут отделять десятки километров от ближайших районных медучреждений. 
Подключая ФАПы, специалисты «Россети Юг» обеспечивают полный комплекс необходимых услуг, так, чтобы после присоединения к электросетям они были полностью готовы к работе. 
Напомним, компания «Россети Юг» отвечает за транспорт электрической энергии по сетям 220 кВ и ниже на территории четырех субъектов Российской Федерации: Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей, Республики Калмыкия.
«Россети Юг» обслуживает территорию общей площадью более 335 тысяч квадратных километров с численностью населения порядка 8,1 миллиона человек. Численность персонала – свыше 14 тысяч человек.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача". Квартиры от 2,4 млн рублей.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

АО «ВТЗ» требуется контролер лома и отходов металла.Тел.: 89270606332
Экономика
02.03.2021 15:59
Экономика 02.03.2021 15:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.03.2021 14:42
Экономика 02.03.2021 14:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.03.2021 14:12
Экономика 02.03.2021 14:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.03.2021 13:55
Экономика 02.03.2021 13:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.03.2021 09:28
Экономика 02.03.2021 09:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.03.2021 21:10
Экономика 01.03.2021 21:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.03.2021 19:42
Экономика 01.03.2021 19:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.03.2021 19:00
Экономика 01.03.2021 19:00
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.03.2021 17:22
Экономика 01.03.2021 17:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.03.2021 15:30
Экономика 01.03.2021 15:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.03.2021 15:13
Экономика 01.03.2021 15:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.03.2021 14:01
Экономика 01.03.2021 14:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.03.2021 13:11
Экономика 01.03.2021 13:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.03.2021 12:17
Экономика 01.03.2021 12:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.03.2021 10:28
Экономика 01.03.2021 10:28
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

18:13
Золото, романтика и колбаса: в Волгограде женщины и мужчины определились с подарками на 8 мартаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:46
Второго начальника осудили по делу о смертельном взрыве на барже под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:41
Снег, дождь и сильный ветер: убойную погоду обещают синоптики в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:09
В Волгоградской области от коронавируса умер 34-летний пациентСмотреть фотографии
16:30
Жителя Волжского отправили в колонию за ложный донос на приставаСмотреть фотографии
16:03
Есть пострадавшие: под Волгоградом «Mercedes» лоб в лоб столкнулся с «Москвичом»Смотреть фотографии
15:12
Стартовал дистанционный курс по социальному проектированию в Школе городских изменений РУСАЛаСмотреть фотографии
15:04
Волгоградского врача, обвинившего в побоях полицейских, осудили за клеветуСмотреть фотографии
14:37
«8 лет - это много»: зарубивший топором жену волгоградец подумал о будущемСмотреть фотографии
14:27
В Волгоградской области ищут «британский» штамм коронавирусаСмотреть фотографии
14:12
Всё под контролем: пройдите комплексную проверку автомобиляСмотреть фотографии
14:06
Волгоградский облздрав пояснил ситуацию с нехваткой вакцин от COVID-19Смотреть фотографии
12:24
Магазин в Волгоградской области заработал штраф за антиковидные нарушенияСмотреть фотографии
12:18
Прокуратура пролила свет на скандальную историю с павильоном на Аллее Героев в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:16
К пятилетию тарифа «Игровой» от «Ростелекома» абонентская плата для новых клиентов снижена в два разаСмотреть фотографии
11:10
Волгоградские единороссы задумались о выходе кандидатов в офлайнСмотреть фотографии
10:42
«Надо потерпеть»: ремонт моста на плотине Волжской ГЭС близится к концуСмотреть фотографии
10:33
Скамья примирения и сердечная арка: проспекту Жукова в Волгограде добавят романтизмаСмотреть фотографии
10:00
Бизнес на 14 миллионов: партию нелегального пива изъяли в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:28
О безопасности: правила использования газобаллонных автомобилей и поведения на автомобильных газозаправочных станцияхСмотреть фотографии
09:11
В Волжском на полыхавшем огнем дачном участке пострадала женщинаСмотреть фотографии
21:10
Банк «Открытие»: жители ЮФО не намерены отказываться от депозитов после введения налога на доход с вкладовСмотреть фотографии
20:14
Коммунальная яма держит в страхе жильцов девятиэтажки в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
19:00
В Волгограде откроются еще 10 ярмарок и розничных рынковСмотреть фотографии
18:02
Двоих мошенников из Ростовской области задержали за телефонные звонки в ВолгоградСмотреть фотографииCмотреть видео
17:28
В Волгоградской области взлетели цены на проезд в пригородных автобусах и маршруткахСмотреть фотографии
17:07
Шесть пенсионеров скончались за сутки от COVID-19 в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:35
Жители Волгограда могут сэкономить на проезде с бесконтактной картой «Мир»Смотреть фотографии
16:30
Жителю Симферополя грозит 5 лет тюрьмы за нечестные торги в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:56
Калашников не берет в партию автоматом: волгоградских патриотов и прилепинцев попросили определитьсяСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 