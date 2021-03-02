Происшествия 02.03.2021 10:00
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02.03.2021 10:00
Крупную партию немаркированного пива изъяли оперативные сотрудники полиции в Волгограде, сообщает ИА "Высота 102". По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, задержаны подозреваемые в приобретении, хранении, перевозке и сбыте продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством России.
По предварительным данным, двое злоумышленников – учредитель и директор коммерческой организации – приобретали на территории другого региона немаркированную пивоваренную продукцию. В дальнейшем напитки реализовывались индивидуальным предпринимателям для последующего сбыта в объектах розничной торговли. По имеющейся информации, доход, полученный фигурантами от незаконной деятельности, составил почти 14 миллионов рублей.
Следственным управлением УМВД России по городу Волгограду возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 171.1 УК РФ. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
В офисе фирмы, торговых точках и двух арендуемых складских помещениях в ходе обысков изъято свыше 52 тысяч литров пивоваренной продукции без маркировки и нанесения сведений о производителе, составе и других характеристиках товара. Также обнаружены документация и электронные носители информации, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
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