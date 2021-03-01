Сбербанк: свыше 13 тысяч семей в Поволжье оформили ипотеку с господдержкой

Экономика 01.03.2021 17:22 Новости компаний
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01.03.2021 17:22 Новости компаний
Каждая шестая семья в Поволжье, приобретающая жилье с помощью заемных средств Сбербанка, в 2020 году воспользовалась программой «Господдержка 2020». Всего с начала действия данной программы ей воспользовались свыше 13 тысяч семей в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской, Самарской и Ульяновской областях.
По программе господдержки можно оформить ипотечный кредит на сумму до 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн рублей — в других регионах России. Первоначальный взнос по кредиту — от 15% стоимости недвижимости.
Светлана Арнаутова, заместитель председателя Поволжского банка ПАО Сбербанк: «С момента запуска ипотека с господдержкой сразу же показала свою востребованность в Поволжье. Сейчас эта программа является лидером в выдачах на первичном рынке. Важно, что ипотека с господдержкой имеет комплексный оздоровительный эффект для экономики: это не только отличный способ решить жилищный вопрос, но и развитие всей строительной отрасли».
Напомним, что программа ипотеки с господдержкой, стартовавшая в конце апреля 2020 года, постановлением Правительства РФ продлена до 1 июля 2021 года. А в конце февраля 2021 году Сбербанк также увеличил максимальный срок кредитования по программе ипотеки «Господдержка-2020» на приобретение квартир в новостройках с 20 до 30 лет.
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