



В Волгограде открылся новый интернет-магазин запчастей zapchasty34.ru. Это удобный сервис для занятых людей, не имеющих времени на поиск качественных комплектующих для автомобиля, не привыкших долго ждать заказанных у производителей авто запчастей, рисковать сотрудничеством с непроверенными поставщиками и переплачивать.

Это действительно важная новость для автолюбителей в Волгограде и Волжском регионе, так как теперь решить проблему с качественными автозапчастями вы можете в течение 20 минут, не опасаясь мошенничества и не тратя лишних денег и времени!

Что мы предлагаем?

Интернет-магазин zapchasty34.ru — это современный, удобный и выгодный сервис по продаже комплектующих и аксессуаров для отечественных и импортных легковых автомобилей, кроссоверов и коммерческого транспорта. В каталоге представлены оригинальные запчасти для полного модельного ряда авто Audi, Honda, Volkswagen, Renault, Skoda, Seat, Geely, Suzuki, Lifan, Dacia, УАЗ и других производителей (всего 45 брендов).

У нас можно заказать и купить по адекватной цене:

• диски и шины;

• запчасти для ТО;

• автоаксессуары;

• детали узлов и агрегатов;

• масла и технические жидкости;

• аккумуляторные батареи.

Выбрать подходящие для вашего авто комплектующие можно с помощью удобной системы поиска по фильтрам — марке, модели и году выпуска авто, VIN-номеру , бренду производителя, артикулу детали, описанию, цене. На странице каждого типа комплектующих доступен также выбор по дополнительным индивидуальным параметрам.

Кроме того, на сайте онлайн-магазина постоянно объявляются рекламные акции, сезонные и праздничные скидки, дополнительные услуги (автострахование, сервисное техобслуживание и дополнительное оборудование с установкой на СТО компании).





Как это работает?

Интернет-магазин автозапчастей zapchasty34.ru создан для того, чтобы максимально упростить поиск и покупку комплектующих для технического обслуживания и ремонта. Если у вас нет времени искать по автомагазинам или заказывать через СТО нужные запчасти, вы сможете быстро, недорого и гарантированно купить их в нашем магазине.

Для начала следует зарегистрироваться на сайте магазина и получить доступ к Личному кабинету, после чего приступить к поиску запчастей. Удобная система поиска комплектующих на сайте по фильтрам позволяет сделать это за несколько минут. Поиск предполагает несколько вариантов:

• по марке и модели, году выпуска и VIN-номеру автомобиля — укажите его в форме поиска и получите список имеющего на складах ассортимента;

• по артикулу детали;

• по категории запчастей (бренд, название, описание, цена).

Когда деталь найдена в каталоге:

1. Перейдите на ее персональную страницу в каталоге, изучите описание и отзывы.

2. Проверьте применимость для вашего авто.

3. Укажите количество заказываемых экземпляров и уточните дополнительные характеристики.

4. Нажмите кнопку «Купить».

Товар будет автоматически перенаправлен в Корзину покупателя, где на него можно оформить заказ или сохранить, если вы приобретаете запчасти партией и хотите оплатить их оптом. При оформлении заказа, укажите статус покупки (розница/опт), свои личные данные, номер мобильного телефона и другие контакты для связи.

При поиске по VIN, в открывшейся онлайн-форме необходимо указать название требуемых комплектующих, затем ввести VIN-номер и получить список ссылок на запчасти. Далее алгоритм заказа — аналогичный.

Если нужных вам комплектующих нет в наличии, их можно заказать с оперативной доставкой в Волгограде и других городах РФ по телефону: +7 (8442) 26-48-48 (консультация менеджера), онлайн-заявку на сайте или по электронной почте info@zapchasty34.ru.

Купленные автозапчасти вы можете получить через службу доставки по указанному в заявке адресу или заказать их профессиональную установку на фирменных СТО «Волга-Раст» (кнопка «Запись на сервис»).

Почему этот магазин — для вас?

Мы сотрудничаем с юридическими лицами и частными автовладельцами, предлагаем запчасти оптом и в розницу, адекватные цены, постоянные скидки и выгодные условия сотрудничества с оптовыми (договор) и постоянными покупателями. На комплектующие предоставляется сертификат и гарантия производителя.

Оплату за купленные товары можно провести удобным для вас способом — онлайн на сайте, по безналичному расчету или наличными деньгами при курьерской доставке. Заказы обрабатываются в день обращения, запчасти доставляются по Волгограду и Волжскому региону (бесплатная доставка), а также в другие города РФ в минимальные сроки.



