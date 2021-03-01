Слесари не пошли в красную зону: пациентов ковидного госпиталя в Волгограде оставили без горячей воды





Шесть дней без горячей воды провели пациенты ковидного госпиталя на базе роддома №3 в Кировском районе Волгограда. Как сообщил ИА «Высота 102» родственник больного, в отделении почти неделю отсутствовала горячая вода, а сегодня было ограничено поступление еще и холодного водоснабжения в женском отделении.

«Все ходят в мужской санузел. Люди с пневмонией умываются ледяной водой. Мы жаловались в администрацию больницы. Они разводили руками и говорили, что связываются с коммунальными службами», - рассказал член семьи одного из лечащихся в медучреждении.

ИА «Высота 102» обратилось с запросом в комитет здравоохранения Волгоградской области. Там пояснили, что с четверга на пятницу произошел прорыв стояка горячей воды, который находится в красной зоне больницы между вторым и третьим этажами. Слесари только перекрыли стояк, но ремонт не выполнили, отказавшись идти в красную зону.

После направления запроса в комитет здравоохранения, коммунальщиков повторно отправили в роддом. На момент опубликования новости горячее водоснабжение стационара возобновлено.