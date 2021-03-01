«Динамика – положительная»: глава Волгоградской области оценил ситуацию с COVID-19





На протяжении нескольких недель наблюдается снижение как числа ежедневно заболевших людей, так и число госпитализаций. Об этом сегодня на оперативном совещании заявил губернатор Андрей Бочаров, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации региона. Глава региона отметил, что обстановка стабильная и продолжает развиваться с положительной динамикой.

Также Бочаров добавил, что число пациентов, которые попадают в инфекционные госпитали, существенно ниже ежедневного числа выписываемых. «Система здравоохранения Волгоградской области работает устойчиво. Реализуется решение о поэтапном переводе инфекционных госпиталей в штатный режим работы», - говорит руководитель области.

В целом, общее число действующих инфекционных коек уменьшено более чем вдвое – до 4000 коек в 27 госпиталях, при этом 25% от них составляет резерв, который в ближайшее время должен сохраняться. Ежедневно выполняется около 4000 исследований на COVID-19. Всего за период пандемии в регионе проведено более 1,3 млн тестирований. Прививку от коронавируса в 57 центрах сделали более 46 тысяч человек. На сегодняшний день в Волгоградскую область поступило более 60 тысяч комплектов вакцины.

По итогам заседания губернатор поручил областному комитету здравоохранения с учетом текущей обстановки продолжить дальнейшее поэтапное восстановление профильной работы стационаров. Также глава региона поставил перед облздравом задачу активизировать массовую вакцинацию граждан.



