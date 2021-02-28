Происшествия

Из объятой дымом девятиэтажки в Волгограде эвакуировали жильцов (ВИДЕО)

Происшествия 28.02.2021 17:24
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28.02.2021 17:24




Сегодня около 14.00 поступил сигнал о пожаре в девятиэтажном доме на бульваре 30-летия Победы, 88. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МЧС по региону, загорелись домашние вещи в одной из квартир.
Из-за сильного задымления были эвакуированы около 15 жильцов. Само возгорание удалось устранить в 14:26. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. 
Видео из группы "Жесть Волгограда", Вконтакте.

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