Из объятой дымом девятиэтажки в Волгограде эвакуировали жильцов (ВИДЕО)











Сегодня около 14.00 поступил сигнал о пожаре в девятиэтажном доме на бульваре 30-летия Победы, 88. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МЧС по региону, загорелись домашние вещи в одной из квартир.

Из-за сильного задымления были эвакуированы около 15 жильцов. Само возгорание удалось устранить в 14:26. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Видео из группы "Жесть Волгограда", Вконтакте.