В комитете природных ресурсов Волгоградской области – очередная отставка

Общество 27.02.2021 09:22
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27.02.2021 09:22
Эдуард Кривов, работавший заместителем председателя комитета природных ресурсов, экологии и лесного хозяйства Волгоградской области, покинул свой пост. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт администрации региона, чиновник перешел на работу в другое ведомство.
Кривов ранее возглавлял Городищенский район, в администрацию региона устроился в декабре 2019 года. В облкомприроде курировал такие сферы, как ТКО, недропользование, водное хозяйство и экологический надзор.
Накануне комитет природных ресурсов также покинул руководитель ведомства Виталий Сазонов. Его место заняла Виктория Романова, которая возглавляла областной комитет по управлению госимуществом.
Напомним, в Волгоградской области разгорелся крупный скандал, связанный с рекультивацией свалок по нацпроекту «Экология», за который отвечает, в том числе, облкомприроды. В настоящее время УФСБ России по региону расследуется уголовное дело о хищении бюджетных денег в ходе ликвидации мусорных завалов в Среднеахтубинском районе. Под арестом находятся заказчик работ - директор ГКУ ВО «Дирекция водохозяйственного строительства» Михаил Ситников, и подрядчик – директор ООО «ГринЛайт» Александр Фирсов.
Как установили надзорные и правоохранительные органы, часть отходов подрядчик закопал на тех же свалках и прилегающих территориях, засыпав их чистым грунтом. Тогда как по условиям госзаказа, необходимо было вывести мусор на полигоны ТБО. Акты выполненных работ были подписаны, а деньги необоснованно перечислены исполнителю контракта.
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