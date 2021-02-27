В комитете природных ресурсов Волгоградской области – очередная отставка





Эдуард Кривов, работавший заместителем председателя комитета природных ресурсов, экологии и лесного хозяйства Волгоградской области, покинул свой пост. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт администрации региона, чиновник перешел на работу в другое ведомство.

Кривов ранее возглавлял Городищенский район, в администрацию региона устроился в декабре 2019 года. В облкомприроде курировал такие сферы, как ТКО, недропользование, водное хозяйство и экологический надзор.

Накануне комитет природных ресурсов также покинул руководитель ведомства Виталий Сазонов. Его место заняла Виктория Романова, которая возглавляла областной комитет по управлению госимуществом.