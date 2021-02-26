Волгоградцы не попали в суточную статистику смертей от коронавируса





Семь человек за минувшие сутки скончались от коронавирусной инфекции в Волгоградской области. В этом списке нет жителей Волгограда, где ежедневно регистрируется наибольшее число заболевших. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном оперативном штабе, среди погибших двое жителей Волжского - мужчина 73 лет и женщина 88 лет, 67-летняя жительница Михайловки, 49-летняя женщина из Иловлинского района, 57-летний житель Дубовского района, 67-летняя жительница Камышина и 69-летний мужчина из Старополтавского района.

Все пациенты имели хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. У них был подтвержденный COVID-19 с двухсторонней пневмонией. Всего за время пандемии от этого вируса умерли 760 жителей региона.

Отметим, что за минувшие сутки коронавирусная инфекция была выявлена у 191 человека - такого низкого показателя заболеваемости с начала года еще не регистрировалось. По-прежнему наибольшее число заразившихся COVID-19 выявлено в Волгограде (59 человек) и Волжском (45 человек).

Выздоровели за сутки 189 пациентов.



