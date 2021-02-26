Общество

Центр здоровья в Волгограде наказали за игнорирование коронавируса

Общество 26.02.2021 15:34
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26.02.2021 15:34


Владелец "Центра здоровья и отдыха SQ" в Волгограде оштрафован на 50 тысяч рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, направленных на профилактику и борьбу с коронавирусной инфекцией. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в территориальном управлении Роспотребнадзора, установлено, что индивидуальный предприниматель Шмавонян А.А. не обеспечил в залах для занятия спортом обеззараживание воздуха с применением соответствующих устройств - рециркуляторов.
За нарушение ковидных правил владельца Центра привлекли к административной ответственности по ч.2 ст. 6.3. КоАП РФ в виде штрафа. Постановление вступило в законную силу.

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