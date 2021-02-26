



Муниципалитет начал подготовку к выкупу земельных участков, необходимых для проведения реконструкции автодороги по улице Ангарской. Проект по реконструкции участка дороги протяженностью свыше 800 метров от ул. им. Римского-Корсакова до автозаправочной станции в Дзержинском районе предусматривает расширение проезжей части с двух до четырех полос и строительство вдоль дороги новой линии наружного освещения. Как рассказали ИА «Высота 102» в мэрии Волгограда, проект переустройства проезжей части, создания необходимой инфраструктуры и благоустройства прилегающей территории, границы площадки, отведенной под строительство автодороги, затрагивает несколько земельных участков, на которых не располагаются жилые здания. Полностью будут выкуплены только два участка, остальные частично. Один участок площадью порядка 18,5 тысяч квадратных метров уменьшится всего на 900 квадратных метров, второй площадью порядка трех тысяч квадратных метра станет меньше на тысячу квадратных метров. Также будут выкуплены объекты недвижимости, попадающие в зону строительства - шесть гаражей и нежилое здание, располагающиеся на территории рядом с вышеуказанными земельными участками на основании договора аренды. В соответствии с требованиями федерального законодательства для проведения оценки и последующего выкупа недвижимости будут привлечены независимые лицензированные эксперты, которые определят стоимость объектов. При расчете размера выкупного платежа будут учитываться ключевые факторы: средняя рыночная стоимость земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимости, фактическое состояние построек, расположение участка, наличие коммуникаций. После проведения комплекса процедур собственникам будет предложено заключить соглашения о выкупе земельных участков, пояснили в пресс-службе мэрии.

Справка. В ходе работ по расширению улицы Ангарской будет уложено дорожное полотно и пешеходные тротуары, а также сооружены съезды, примыкания и иная инфраструктура. Это позволит значительно повысить пропускную способность и уровень безопасности дорожного движения на данном участке.

Фото из архива ИА "Высота 102".