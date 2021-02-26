Происшествия

Волгоградского адвоката подозревают в подкупе свидетелей в деле об убийстве

Происшествия 26.02.2021 10:54
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26.02.2021 10:54


В подкупе свидетелей по уголовному делу об убийстве в Волгограде подозревается 48-летний адвокат. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, уголовное дело в отношении защитника возбуждено по ч.1 ст.309 УК РФ (подкуп свидетелей в целях дачи ими ложных показаний). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ареста на срок до трех месяцев.
По данным следствия, адвокат, осуществляя защиту подсудимого, решил склонить к даче ложных показаний двух основных свидетелей обвинения. Взамен обещал щедро заплатить: одному 100 тысяч рублей, а второму – бутылку спиртного. В итоге указанные лица ввели в заблуждение не только судью, но и присяжных, сообщив, что в день преступления не видели злоумышленника в квартире потерпевшего. Впоследствии эти ложные показания легли в основу оправдательного приговора.
Процессуальную проверку по данному факту инициировал государственный обвинитель, участвующий в судебном процессе. Следователям территориального подразделения СКР удалось установить все обстоятельства подкупа. Проводится расследование. Параллельно органы прокуратуры добиваются повторного рассмотрения уголовного дела об убийстве, идет процедура обжаловали оправдательного приговора.

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