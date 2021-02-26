Набитое героином такси из Москвы задержали под Волгоградом (ВИДЕО)

Происшествия 26.02.2021 09:54
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26.02.2021 09:54
Крупную партию героина из Москвы задержали полицейские на посту ДПС в Городищенском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, инспекторы отдельного батальона ДПС остановили автомобиль такси под управлением 24-летнего жителя столицы. В ходе досмотра машины полицейские обнаружили тайник, в котором находился пакет с порошкообразным веществом. Исследование в Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Волгоградской области показало, что изъятое вещество является героином общим весом почти полкилограмма. Мужчина был задержан.
Установлены лица, которым везли наркотик. Ими оказались двое граждан Таджикистана. По имеющейся информации, они должны были получить героин в Нальчике для последующего сбыта на территории Кабардино-Балкарской республики. Для их задержания волгоградские оперативники выезжали в Нальчик. Содействие им оказывали полицейские республиканской полиции. Все задержанные по решению суда взяты под стражу.
В отношении курьера и двоих получателей груза ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело. Им грозит до 20 лет лишения свободы.
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