В волгоградской больнице сгорел пациент





В отделении волгоградского противотуберкулезного диспансера на своей кровати сгорел пациент. Трагедия произошла в медучреждении, расположенном на улице Ополченской, 40а в Тракторозаводском районе ночью 24 февраля. Как пояснили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, мужчина последние полгода находился на лечении с запущенной формой хронического туберкулеза.

«Примерно в три часа ночи 24 февраля сотрудники медучреждения посетили палату, чтобы сделать пациенту укол назначенного препарата и поменять у него постельное белье. Мужчина находился в нормальном состоянии. Спустя час медработники почувствовали запах гари, который шел из палаты. Забежав в палату, они увидели пациента, который лежал на кровати с непотушенной сигаретой, от которой начала тлеть ткань постельного белья. Мужчину пытались привести в чувство, однако тот был уже мертв», - рассказали подробности происшествия в облкомздраве. В отделение были вызваны сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства трагедии.



