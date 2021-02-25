Происшествия

В волгоградской больнице сгорел пациент

Происшествия 25.02.2021 20:02
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25.02.2021 20:02


В отделении волгоградского противотуберкулезного диспансера на своей кровати сгорел пациент. Трагедия произошла в медучреждении, расположенном на улице Ополченской, 40а в Тракторозаводском районе ночью 24 февраля. Как пояснили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, мужчина последние полгода находился на лечении с запущенной формой хронического туберкулеза.
«Примерно в три часа ночи 24 февраля сотрудники медучреждения посетили палату, чтобы сделать пациенту укол назначенного препарата и поменять у него постельное белье. Мужчина находился в нормальном состоянии. Спустя час медработники почувствовали запах гари, который шел из палаты. Забежав в палату, они увидели пациента, который лежал на кровати с непотушенной сигаретой, от которой начала тлеть ткань постельного белья. Мужчину пытались привести в чувство, однако тот был уже мертв», - рассказали подробности происшествия в облкомздраве. В отделение были вызваны сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства трагедии. 

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