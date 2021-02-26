Новый Volkswagen Tiguan. Обновленное «лицо», новая оптика, продвинутое оборудование

Экономика 26.02.2021 10:12 Реклама
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26.02.2021 10:12 Реклама
Из характеристик, которые уже хорошо знакомы российским автолюбителям по кроссоверу второго поколения, отметим не изменившуюся модульную платформу MQB[1], габариты автомобиля 4486 x 1836 x 1673 мм и массу в 1696 кг. Авто сохранило компактность, необходимую для езды по городу, хорошую устойчивость за счет солидной колесной базы и высокую проходимость при дорожном просвете в 200 мм.
Неизменным остался также пакет зимних опций, адаптирующих автомобиль к сложным климатическим условиям России. Даже в базовой комплектации кроссовера сохранился подогрев сидений и руля в салоне, форсунок стеклоомывателя, лобового стекла и зеркал заднего обозрения.
Что нового?
А теперь поговорим о том, что появилось в новом VWTiguan.
Внешний вид
Солидность — характерное свойство кроссоверов Volkswagen, новый Tiguan также стремится к солидности и безупречной сдержанности стиля. Дизайн кузова обновлен существенно:
• установлены новые светодиодные фары IQ.Light[2] и задние LED[3]-фонари;
• добавлены бампера обновленной формы, более агрессивный обвес, хромированные воздухозаборники;
• увеличена в размерах радиаторная решетка;
• на задней двери под логотипом Volkswagen появилась крупная надпись Tiguan;
• увеличено число вариантов окраски кузова;
Спортивная версия TiguanR-line получила более обтекаемый силуэт, усиленный обвес и задний спойлер. Все хромированные элементы окрашены в черный цвет (пакет BlackStyle[7]).
Электронные помощники и безопасность
Функционал электронных помощников водителя в новом Tiguanбыл расширен не слишком значительно, зато полезно. Уже в базовых комплектациях появились:
• система TravelAssist[4]-автомобиль может самостоятельно разгоняться и тормозить, а также менять полосу движения.
• интеллектуальная светодиодная оптика IQ.Light[2] с функцией подсветки поворотов и маневров;
• ассистент IQ.Drive[5], включающий удержание авто на дороге LaneAssist[6] + мониторинг слепых зон SideAssist[7] + круговой обзор AreaView[8] + парктроник;
• комплект «зимних опций» (подогрев руля, сидений, стекол, зеркал, генератора и форсунок стеклоомывателя);
• 3-зонный климат контроль Air Care Climatronic[9] с дополнительной фильтрацией воздуха от аллергенов и пыли;
• электропривод двери багажника;
• датчики света и дождя.
Салон
Дизайн салона доработан и усовершенствован, но по-прежнему остается по-немецки консервативным, лаконичным, эргономичным и максимально функциональным. Из обновлений следует отметить:
• амбиентную интерьерную подсветку с богатым выбором цветовой гаммы как на флагманских моделях бренда;
• тканевую, комбинированную велюровую с замшей и кожаную обивку салона;
• полноцветную цифровую приборную панель, настраивающаяся под требования водителя;
• трехспицевой кожаный руль с сенсорными кнопками управления;
• обновленную переднюю консоль с экраном и кнопочным управлением панелью климат-контроля;
• новую медиасистему MIB3[10] с сенсорным управлением и дисплеем 6.5-9.2 дюйма, поддержкой eSIM[11]и интерфейсов AndroidAuto[12] и AppleCarPlay[13], голосовым управлением;
• встроенную навигационную систему с поддержкой GPS[14].
Как и электронные опции, комплектация салона может быть обновлена за счет докупаемого дополнительного оборудования, которое недоступно в базовых комплектациях.
Записаться на тест-драйв и уточнить всю необходимую информацию можно у официального дилера Volkswagen Волга-Раст по телефону: (8442) 781-111.
[1]MQB – (англ. ModularerQuerbaukasten, сокращенно MQB, транслитерация ЭмКьюБи), модульная
[2]IQ.Light – (англ.)светодиодные матричные фары, транслитерация Айкью.Лайт.
[3] LED – (англ. light-emittingdiode, сокращенно LED, транслитерация Лэд), светодиод или светоизлучающий диод.
[4] TravelAssist – (англ.) система удержания авто в полосе, транслитерация ТрэвэлАссист.
[5]IQ.Drive – (англ.) система интеллектуальной электронной помощи, транслитерация АйКью Драйв.
[6] LaneAssist – (англ.) система предупреждения о сходе с полосы, транслитерация ЛайнАссист.
[7] SideAssist – (англ.) ассистент перестроения, транслитерация Сайд Ассист.
[8]AreaView – (англ.) обзор зоны вокруг автомобиля, транслитерация АреаВэйв.
[9]AirCareClimatronic – (англ.) 3-зонный климат контроль, транслитерация Эйр Кайр Климатроник.
[10] MIB3 – (англ.) медиасистема, транслитерация ЭмАйБи.
[11]eSIM – (англ.) встроенная SIM-карта или встроенная универсальная интегральная схема, транслитерация Есим.
[12]AndroidAuto – (англ.) умный сервис для водителей, позволяющий пользоваться приложениями с телефона даже за рулем, транслитерация Андроид Авто.
[13] AppleCarPlay – (англ.) система компании Apple, позволяющая подключить Iphone к мультимедиа адаптированному автомобилю для интеграции Siri и других служб в автомобиль, транслитерация ЭплКарплей.
[14]GPS – (англ.) спутниковая система навигации, транслитерация Джи Пи Эс.
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