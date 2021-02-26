Новый Volkswagen Tiguan. Обновленное «лицо», новая оптика, продвинутое оборудование





Из характеристик, которые уже хорошо знакомы российским автолюбителям по кроссоверу второго поколения, отметим не изменившуюся модульную платформу MQB[1], габариты автомобиля 4486 x 1836 x 1673 мм и массу в 1696 кг. Авто сохранило компактность, необходимую для езды по городу, хорошую устойчивость за счет солидной колесной базы и высокую проходимость при дорожном просвете в 200 мм.

Неизменным остался также пакет зимних опций, адаптирующих автомобиль к сложным климатическим условиям России. Даже в базовой комплектации кроссовера сохранился подогрев сидений и руля в салоне, форсунок стеклоомывателя, лобового стекла и зеркал заднего обозрения.





Что нового?

VWTiguan . А теперь поговорим о том, что появилось в новом

Внешний вид

Tiguan также стремится к солидности и безупречной сдержанности стиля. Дизайн кузова обновлен существенно: Солидность — характерное свойство кроссоверов Volkswagen, новыйтакже стремится к солидности и безупречной сдержанности стиля. Дизайн кузова обновлен существенно:

• установлены новые светодиодные фары IQ.Light[2] и задние LED[3]-фонари;

• добавлены бампера обновленной формы, более агрессивный обвес, хромированные воздухозаборники;

• увеличена в размерах радиаторная решетка;

• на задней двери под логотипом Volkswagen появилась крупная надпись Tiguan;

• увеличено число вариантов окраски кузова;

Спортивная версия TiguanR-line получила более обтекаемый силуэт, усиленный обвес и задний спойлер. Все хромированные элементы окрашены в черный цвет (пакет BlackStyle[7]).





Электронные помощники и безопасность

Функционал электронных помощников водителя в новом Tiguanбыл расширен не слишком значительно, зато полезно. Уже в базовых комплектациях появились:

• система TravelAssist[4]-автомобиль может самостоятельно разгоняться и тормозить, а также менять полосу движения.

• интеллектуальная светодиодная оптика IQ.Light[2] с функцией подсветки поворотов и маневров;

• ассистент IQ.Drive[5], включающий удержание авто на дороге LaneAssist[6] + мониторинг слепых зон SideAssist[7] + круговой обзор AreaView[8] + парктроник;

• комплект «зимних опций» (подогрев руля, сидений, стекол, зеркал, генератора и форсунок стеклоомывателя);

• 3-зонный климат контроль Air Care Climatronic[9] с дополнительной фильтрацией воздуха от аллергенов и пыли;

• электропривод двери багажника;

• датчики света и дождя.

Салон

Дизайн салона доработан и усовершенствован, но по-прежнему остается по-немецки консервативным, лаконичным, эргономичным и максимально функциональным. Из обновлений следует отметить:

• амбиентную интерьерную подсветку с богатым выбором цветовой гаммы как на флагманских моделях бренда;

• тканевую, комбинированную велюровую с замшей и кожаную обивку салона;

• полноцветную цифровую приборную панель, настраивающаяся под требования водителя;

• трехспицевой кожаный руль с сенсорными кнопками управления;

• обновленную переднюю консоль с экраном и кнопочным управлением панелью климат-контроля;

• новую медиасистему MIB3[10] с сенсорным управлением и дисплеем 6.5-9.2 дюйма, поддержкой eSIM[11]и интерфейсов AndroidAuto[12] и AppleCarPlay[13], голосовым управлением;

• встроенную навигационную систему с поддержкой GPS[14].

Как и электронные опции, комплектация салона может быть обновлена за счет докупаемого дополнительного оборудования, которое недоступно в базовых комплектациях.

Записаться на тест-драйв и уточнить всю необходимую информацию можно у официального дилера Volkswagen Волга-Раст по телефону: (8442) 781-111.

[1]MQB – (англ. ModularerQuerbaukasten, сокращенно MQB, транслитерация ЭмКьюБи), модульная [2]IQ.Light – (англ.)светодиодные матричные фары, транслитерация Айкью.Лайт. [3] LED – (англ. light-emittingdiode, сокращенно LED, транслитерация Лэд), светодиод или светоизлучающий диод. [4] TravelAssist – (англ.) система удержания авто в полосе, транслитерация ТрэвэлАссист. [5]IQ.Drive – (англ.) система интеллектуальной электронной помощи, транслитерация АйКью Драйв. [6] LaneAssist – (англ.) система предупреждения о сходе с полосы, транслитерация ЛайнАссист. [7] SideAssist – (англ.) ассистент перестроения, транслитерация Сайд Ассист. [8]AreaView – (англ.) обзор зоны вокруг автомобиля, транслитерация АреаВэйв. [9]AirCareClimatronic – (англ.) 3-зонный климат контроль, транслитерация Эйр Кайр Климатроник. [10] MIB3 – (англ.) медиасистема, транслитерация ЭмАйБи. [11]eSIM – (англ.) встроенная SIM-карта или встроенная универсальная интегральная схема, транслитерация Есим. [12]AndroidAuto – (англ.) умный сервис для водителей, позволяющий пользоваться приложениями с телефона даже за рулем, транслитерация Андроид Авто. [13] AppleCarPlay – (англ.) система компании Apple, позволяющая подключить Iphone к мультимедиа адаптированному автомобилю для интеграции Siri и других служб в автомобиль, транслитерация ЭплКарплей. [14]GPS – (англ.) спутниковая система навигации, транслитерация Джи Пи Эс.



