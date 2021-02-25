Volkswagen Touareg. Выбрать. Купить. Наслаждаться.





Volkswagen Touareg — пожалуй, самый популярный внедорожник от бренда Volkswagen. Он восхищает инновационными немецкими технологиями и высоким качеством исполнения. Volkswagen Touareg оснащен множеством электронных ассистентов помощи водителю, а также обладает всеми возможностями, присущими настоящим внедорожникам: постоянный полный привод 4 MOTION[1], пневматическая подвеска и пакет Off-road[2]. Эти опции очень помогают на тяжелом бездорожье. При этом водителю и пассажирам максимально комфортно в технологичном и стильном салоне.

Volkswagen Touareg. Габариты и экстерьер

Автомобиль сконструирован на универсальной модульной платформе MLB[3], рассчитанной на переднеприводные/полноприводные среднеразмерные кроссоверы нескольких немецких брендов.

Габариты кузова рассчитаны оптимально: 4878 х 2099 х 1673 мм, автомобиль имеет массу чуть более двух тонн, одновременно легок и компактен для езды в условиях тесных городских улиц, но достаточно устойчив на загородной трассе.

Кузов максимально «спортивен» и аэродинамичен за счет мощного и удлиненного капота. Приятно радуют глаз массивная радиаторная решетка, хромированные продольные полосы, на «корме» — резко очерченные колесные крылья, черный спойлер и крупные наконечники выхлопных труб.





Электронные опции и безопасность

Touareg оснащен современными электронным технологиям и интеллектуальными ассистентами водителя: оснащен современными электронным технологиям и интеллектуальными ассистентами водителя:

• настройки подвески Off-Road, Special Off-Road[4], увеличивающие базовую высоту кузова на 25 и 70 мм. Для улучшения аэродинамики при движении на высоких скоростях кроссовер «приседает» на 15-25 мм и снижается на целых 40 мм для удобства при погрузке багажника;

• адаптивный круиз-контроль, позволяющий регулировать максимальную скорость и поддерживать дистанцию на дороге;

• круговой обзор AreaAssist[5] c камерой заднего обзора;

• ночное видение (NightVision[6]) с помощью ИК-видеокамеры, которая «видит» тепловые отпечатки на расстояние до 130 метров;

• подвеска PRO[7] (дополнительная опция), управляющая всеми колесами и позволяющая увеличить устойчивость авто на дороге, сократить радиус разворота при маневрах и парковке;

• полуавтоматический ассистент движения в пробках TrafficJamAssist[8], удерживающий автомобиль в полосе движения, контролирующий дистанцию при тесном потоке движения и экстренное торможение;

• ассистент пересечения перекрестков IntersectionAssist[9] с радарными датчиками для обнаружения объектов, движущихся перпендикулярно вашему авто;

• парктроник ParkAssist[10] + система «Парковка Плюс» с опцией автоматического маневрирования на автостоянке.

Фары IQ.Light [11], матричные фары используют данные с камеры и способны адаптироваться к дорожной ситуации, благодаря чему люди, животные и другие автомобили на дороге заметны гораздо лучше, нежели при использовании традиционных фар.

Безопасность в Volkswagen Touareg также на высоте — по результатам краш-тестов EuroNCAP[12], он соответствует 5 звездам. Как минимум половина электронных помощников водителя одновременно активно работает на защиту пассажиров в салоне машины.

Дизайн салона

Дизайн, практичность и уровень комфортабельности салона — «зона» особо пристального внимания в модели Volkswagen Touareg. Комфорт — является одним из неизменных правил для этого автомобиля.





Из полезных и важных опций салона, отметим:

• интерьерную подсветку (30 оттенков) центральной консоли, дверей и панели приборов;

• уникальные сиденья ergoComfort[13] с 18-направлениями ортопедической регулировки, боковой поддержкой, вентиляцией, обогревом и 8-режимной функцией массажа;

• электропривод дверей, которые легко притягиваются к корпусу и закрываются без блокировки замков;

• климат-контроль AirCareClimatronic[14] с антиаллергенным воздушным фильтром воздуха;

• панорамная крыша с электроприводом и дополнительным люком;

• вместительный задний багажник с электроприводом багажной двери, двухуровневым полом, системой крепления багажа и системой открывания EasyOpen[15] (открывается движением ноги под задним бампером).

Водительское место оборудовано 3-спицевым кожаным рулем с подогревом и системой управляющих кнопок и настраиваемой цифровой приборной панелью InnovisionCockpit[16] с дополнительной информационно-развлекательной системой Discover Premium[17] (управление на 9-дюймовом экране касанием, жестом, голосом). Система имеет встроенную навигацию, интерфейсы подключения мобильных устройств и USB[18]-порты, поддерживает технологии Android Auto[19], AppleCarPlay[20] и MirrorLink[21]. Поддержка объемного звука в салоне осуществляется аудиосистемой Dinaudio 7.1 Dolby Surround.[22]

Записаться на тест-драйв и уточнить всю необходимую информацию по модели Volkswagen Touareg можно у официального дилера Volkswagen Волга-Раст на Мамаевом Кургане.

Тел.: (8442) 781-111.

Перевод:

[1] 4MOTION – Фомоушн

[2] Off-road – Оффроуд

[3] MLB (англ.) – это объявленная в 2012 году стратегия компании по совместной модульной конструкции продольных, переднеприводных и полноприводных автомобилей с передним расположением двигателя, транслитерация Волксваген Гроуп МЛБ.

[4] Special Off-Road – Специал Офф-Роад.

[5] AreaAssist – АреаАссист.

[6] NightVision – Найт Визион.

[7] PRO – Про.

[8] TrafficJam Assist – ТраффикДжам Ассист.

[9] IntersectionAssist – ИнтерсецтионАссист.

[10] ParkAssist –ПаркАссист.

[11] IQ.Light – Айкью.Лайт.

[12] EuroNCAP – (англ.) Европейская программа оценки новых автомобилей с целью улучшения их.

[13] ergoComfort – (англ.) разновидность сиденья, транслитерация ЭргоКомфорт.

[14] AirCare Climatronic – (англ.) новая система, которая использует специальный фильтр салона и датчик качества воздуха для фильтрации пыльцы, транслитерация ЭйрКэйр Климатроник.

[15] EasyOpen – Изи опен

[16] InnovisionCockpit – (англ.) цифровая приборная панель, транслитерация ИнвижнКокпит.

[17] Discover Premium – (англ.) информационно-развлекательной системой, транслитерация Дисковер Премиум.

[18] USB – (англ.) последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств к вычислительной технике, транслитерация Юсб.

[19] Android Auto – (англ.) умный сервис для водителей, позволяющий пользоваться приложениями с телефона даже за рулем, транслитерация Андроид Авто.

[20] Apple CarPlay – (англ.) система компании Apple, позволяющая подключить Iphone к мультимедиа адаптированному автомобилю для интеграции Siri и других служб в автомобиль, транслитерация Эпл Карплей.

[21] MirrorLink – (англ.) это стандарт взаимодействия устройств, который предлагает интеграцию между смартфоном и информационно-развлекательной системой автомобиля, транслитерация МиррорЛинк.

[22] Dinaudio 7.1Dolby Surround - (англ.) аудиосистема, транслитерация Динаудио 7.1Долби Сурроунд.







