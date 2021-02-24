Вот это сервис: в МФЦ Волгограда снимут отпечатки пальцев и отсканируют сетчатку глаза





К запуску криптокабины в МФЦ Центрального района готовятся в Волгограде. Как заявила сегодня директор ГКУ ВО «МФЦ» Ирина Змановская, данная технология предполагает снятие отпечатков пальцев и сканирование сетчатки глаза для оформления паспорта. «Такая кабина есть в Центральном районе. Она проходит тестовый режим - скоро запустим в работу. Далее аналогичные кабины появятся в Волжском и Камышине», - рассказала руководитель госучреждения, сообщает ИА «Высота 102».

В 50-ом по счету в регионе офисе МФЦ, открытом в октябре прошлого года на улице Николая Отрады в Волгограде, сегодня побывал губернатор Андрей Бочаров. «В центрах оказывают более 230 видов услуг. Мы понимаем, что необходимо и дальше повышать качество работы данных учреждений. Задача, которую мы перед собой ставим, — расширение сети, повышение качества работы МФЦ», - отметил Андрей Бочаров.

Сейчас прием в МФЦ Волгоградской области из-за пандемии ведется только по предварительной записи. Однако, как добавил губернатор, «в течение определенного времени будут приняты решения по снятию значительной части ограничений».

В настоящее время в Волгоградской области работает 50 филиалов МФЦ, в которых открыто 884 окна. В соответствии с требованиями Минэкономразвития, многофункциональные центры должны охватывать не менее 90% населения субъекта страны. В Волгоградской области показатель составляет 97%.



