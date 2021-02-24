Автопогрузчик с мусором перевернулся под Волгоградом





Грузовая машина опрокинулась на мусорном полигоне в Светлоярском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, 49-летнего мужчину госпитализировали в больницу. ЧП произошло на территории полигона твердых бытовых отходов, расположенном в 4 км южнее от села Большие Чапурники.

По предварительной информации, специальный автопогрузчик "КР0100" опрокинулся во время движения по полигону. Сообщается, что водитель транспортного средства не справился с управлением.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области