Рельсы лопнули от мороза: в Волгограде Жилгородок утром остался без трамваев





В связи с технологическим нарушением на трамвайных путях в микрорайоне Жилгородок, трамваи маршрутов 5, 7, 10, 12 временно работают в измененных границах. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации Волгограда, конечная «Жилгородок» заменена на остановку «ул. Хорошева». В настоящее время бригады МУП «Метроэлектротранс» уже приступили к выполнению восстановительных работ на трамвайных путях.

По состоянию на 08.00, движение восстановлено в обычных границах. Причиной сбоя в графике работы трамваев стал мороз, из-за которого лопнул рельс. Транспорт не ходил около 40 минут.