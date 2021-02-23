В Волгоградской области должница наказала кредитора за угрозы и давление на психику





Палласовский районный суд Волгоградской области признал микрофинансовую организацию совершившей административное правонарушение, которое выразилось в нарушении законодательства при возврате просроченной задолженности. Как сообщили ИА «Высота 102» в районном суде, одна из местных жительниц оформила кредит в компании «Академическая» и не погасила его вовремя. Тогда женщине стали поступать звонки от имени кредитора. При этом требования вернуть долг сопровождались угрозами и психологическим давлением на должницу.

Женщина пожаловалась на действия микрокредитной организации в управление государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, созданное в федеральной службе судебных приставов. В качестве доказательства суду была представлена аудиозапись, где были зафиксированы прозвучавшие в адрес жительницы района угрозы.

Суд признал ООО МКК «Академическая» нарушившим ч.1.ст.14.57 Кодекса РФ об административных нарушениях и назначил микрофинансовой организации штраф в размере 20 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу.



