Общество

В Волгограде снегопад продолжится всю ночь

Общество 21.02.2021 19:05
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21.02.2021 19:05


С началом снегопада, пришедшего в Волгоград сегодня,  на городские дороги и тротуары выведено 67 единиц снегоуборочной техники, в том числе 42 комбинированные дорожные машины. В настоящий момент специалисты обрабатывают и расчищают основные магистрали и главные дороги, по которым проходят маршруты общественного транспорта, после чего работа начнётся на второстепенных улицах, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.
Одновременно с работами на проезжей части ведется очистка тротуаров. Особое внимание муниципальные службы уделяют остановочным павильонам для того, чтобы сделать их более безопасными для пассажиров, ожидающих общественный транспорт.
Для обеспечения безопасного проезда на проезжую часть наносятся противогололедные реагенты, в связи с чем на отдельных участках дорог можно наблюдать снежную мешанину. После того, как песко-соляная смесь вступит в реакцию со снегом, по обработанным участкам проезжают комбинированные дорожные машины, счищая с дорожного полотна растопленные снежные и ледяные массы.
Согласно прогнозу Волгоградского ЦГМС снегопад продолжится в течение всей ночи на фоне устойчивой отрицательной температуры, в связи с чем работы будут вестись без снижения темпов. 
В ночную смену расчищать дороги будут порядка 80 единиц спецтехники, в числе которых 55 КДМ.

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