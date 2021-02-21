Экология

В Волгоградской области расчистят почти исчезнувшую реку Царица

Экология 21.02.2021 12:53
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21.02.2021 12:53


Проект экологической  реабилитации реки Царицы готов к реализации в 2021 году — все необходимые документы подготовлены и направлены на согласование в Росводресурсы. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, водный объект, который протекает  по территории Волгограда и Городищенского района, войдет в нацпроект «Экология».
По информации облкомприроды, мероприятия по расчистке рассчитаны на четыре года. Необходимость в проведении масштабных экологических работ вызвана деградацией водной артерии. Некогда полноводная река, давшая название областному центру, после строительства дамбы на Волге, а также снижения продолжительности и масштабов весеннего половодья утратила свои жизнеобеспечивающие и рекреационные качества. Потеря водности и огромная антропогенная нагрузка привели к истощению объекта.
В ходе реализации масштабного экологического проекта будет углублено дно, расчищено русло от донных отложений и бытового мусора, также предстоит закрепить береговые откосы на участке Царицы протяженностью около 14 километров. Восстановление Царицы не только предотвратит экологический ущерб, но и даст толчок к реализации новых инфраструктурных проектов, положительно отразится на жизни 53,3 тысячи человек, проживающей вблизи реки, уверены чиновники.
Царица станет второй рекой, восстановленной в волгоградском регионе в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». В 2020 году была проведена расчистка участка Арчеды в городе Фролово (дногулубление, очистка от мусора и ила, берегоукрепление, благоустройство прилегающей территории).

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