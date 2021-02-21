В Волгоградской области расчистят почти исчезнувшую реку Царица





Проект экологической реабилитации реки Царицы готов к реализации в 2021 году — все необходимые документы подготовлены и направлены на согласование в Росводресурсы. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, водный объект, который протекает по территории Волгограда и Городищенского района, войдет в нацпроект «Экология».

По информации облкомприроды, мероприятия по расчистке рассчитаны на четыре года. Необходимость в проведении масштабных экологических работ вызвана деградацией водной артерии. Некогда полноводная река, давшая название областному центру, после строительства дамбы на Волге, а также снижения продолжительности и масштабов весеннего половодья утратила свои жизнеобеспечивающие и рекреационные качества. Потеря водности и огромная антропогенная нагрузка привели к истощению объекта.

В ходе реализации масштабного экологического проекта будет углублено дно, расчищено русло от донных отложений и бытового мусора, также предстоит закрепить береговые откосы на участке Царицы протяженностью около 14 километров. Восстановление Царицы не только предотвратит экологический ущерб, но и даст толчок к реализации новых инфраструктурных проектов, положительно отразится на жизни 53,3 тысячи человек, проживающей вблизи реки, уверены чиновники.

Царица станет второй рекой, восстановленной в волгоградском регионе в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». В 2020 году была проведена расчистка участка Арчеды в городе Фролово (дногулубление, очистка от мусора и ила, берегоукрепление, благоустройство прилегающей территории).



