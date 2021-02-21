В Волгоградской области заболеваемость коронавирусом снова пошла вверх

Общество 21.02.2021 11:38
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21.02.2021 11:38
В Волгоградской области за минувшие сутки зафиксировано 206 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом накануне количество случаев заражения впервые с ноября прошлого года было менее двухсот. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральный оперштаб, также стало известно еще о шести скончавшихся от ковида. Среди скончавшихся - 75-летняя и 55-летний волгоградцы, 62-летняя жительница Михайловки, 63-летний житель Михайловского района, 58-летняя и 56-летние женщины из Среднеахтубинского района. Всего в регионе уже 731 человек стали жертвами пандемии.
Между тем, среди регионов ЮФО самая высокая смертность за минувшие сутки от коронавируса зафиксирована в Ростовской области – 20 скончавшихся. При этом здесь 316 новых заразившихся. В Астраханской области за сутки коронавирусом заболели еще 125 человек, а умерли – четверо. В Краснодарском крае выявлено 164 новых случаев заболевания коронавирусом, а умерших здесь – 17 человек.
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