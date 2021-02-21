









Малолитражку "Daewoo Matiz" сильно искорежило после столкновения с легковушкой "Hyundai". ДТП произошло накануне около 23 часов в центре Волгограда на перекрестке у пожарной каланчи, сообщает ИА "Высота 102".

По предварительным данным. "Hyundai" снес "Matiz" и потом впечатался в столб. "Когда мы проезжали мимо, то видели стоявшую на дороге девушку - она была в крови. По всей видимости, она ехала в малолитражке". - рассказали проезжавшие мимо автомобилисты.



