Расследования 20.02.2021 17:53
0
20.02.2021 17:53
О проведении в комитете строительства Волгоградской области оперативных мероприятий силовиками стало известно сегодня. Как сообщил ИА «Высота 102» источник в правоохранительных органах, выемка документов производилась в офисе ведомства на улице Скосырева,7.Обыски также осуществлялись в подведомственных комитету учреждениях. Следственные действия в региональном ведомстве связаны с расследованием уголовного дела о скандальном строительстве детского сада в поселке Металлург Волжского.
Напомним, в конце декабря был арестован один из фигурантов данного дела - начальник управления капитального строительства мэрии Волжского Михаил Шушко.
Его подозревают в том, что он, действуя из личной заинтересованности, незаконно отказался заключать муниципальный контракт на строительство детского сада на 120 мест с предприятием, которое на законных основаниях выиграло аукцион. ИА "Высота 102" посвятило данной теме серию публикаций.
Реклама
Под Волгоградом осуждены братья-блогеры за избиение мужчины после вопроса-провокации20.02.2021 14:07
Расследования 20.02.2021 14:07
Опять тройка: в СК разберутся в причинах побега из дома 11-летнего школьника под Волгоградом20.02.2021 13:42
Расследования 20.02.2021 13:42
"Отстирывал кровь": волгоградца осудили за убийство подростка на улице20.02.2021 11:23
Расследования 20.02.2021 11:23
Главный пристав Волгоградской области размечтался о домашнем аресте19.02.2021 17:01
Расследования 19.02.2021 17:01
С черной икры на черный хлеб: в Волгограде осудили членов ОПГ за поставки краснокнижной рыбы из Астрахани19.02.2021 15:57
Расследования 19.02.2021 15:57
Под Волгоградом странный посетитель банка натворил дел и скрылся (ВИДЕО)19.02.2021 11:58
Расследования 19.02.2021 11:58
В Волгоградской области супруг-тиран осужден за подталкивание жены к суициду19.02.2021 10:16
Расследования 19.02.2021 10:16
Главу поселения в Волгоградской области подозревают в гибели ребенка в фонтане19.02.2021 09:48
Расследования 19.02.2021 09:48
Обвиняемый в краже элитных авто в Волгограде экстрадирован из Чехии18.02.2021 17:11
Расследования 18.02.2021 17:11
Бизнес-леди из Урюпинска Волгоградской области «зажала» зарплату сотрудникам18.02.2021 14:03
Расследования 18.02.2021 14:03
Сбежавшему в Волгоградской области из колонии-поселения осужденному увеличат срок17.02.2021 18:01
Расследования 17.02.2021 18:01
В Волгограде пересмотр дела о взятке закончился не в пользу бывшей завкафедрой физакадемии16.02.2021 17:52
Расследования 16.02.2021 17:52
«Она и так наказана»: жители села в Волгоградской области пожалели осужденную за гибель троих сыновей мать16.02.2021 12:31
Расследования 16.02.2021 12:31
Волгоградцу за «пьяное» ДТП с гибелью ребенка грозит 12 лет колонии15.02.2021 13:03
Расследования 15.02.2021 13:03
Мэра Михайловки Волгоградской области осудили условно и лишили должности15.02.2021 12:43
Расследования 15.02.2021 12:43
Реклама