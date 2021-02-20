







О проведении в комитете строительства Волгоградской области оперативных мероприятий силовиками стало известно сегодня. Как сообщил ИА «Высота 102» источник в правоохранительных органах, выемка документов производилась в офисе ведомства на улице Скосырева,7.Обыски также осуществлялись в подведомственных комитету учреждениях. Следственные действия в региональном ведомстве связаны с расследованием уголовного дела о скандальном строительстве детского сада в поселке Металлург Волжского.

Напомним, в конце декабря был арестован один из фигурантов данного дела - начальник управления капитального строительства мэрии Волжского Михаил Шушко.

Его подозревают в том, что он, действуя из личной заинтересованности, незаконно отказался заключать муниципальный контракт на строительство детского сада на 120 мест с предприятием, которое на законных основаниях выиграло аукцион. ИА "Высота 102" посвятило данной теме серию публикаций



