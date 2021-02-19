Происшествия 19.02.2021 16:56
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19.02.2021 16:56
В Ворошиловском районе Волгограда в ДТП пострадали два человека. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, по предварительной информации, примерно в 15.55 автомобиль «Skoda» двигался по улице Рабоче-крестьянская со стороны улицы Североморцев в сторону Центрального района.
На пересечении с Иркутской при повороте налево на зеленый сигнал светофора водитель не уступил дорогу, в результате «Шкода» врезалась в движущийся во встречном направлении «Сitroen». Пассажир «Ситроена» и водитель «Skoda» госпитализированы.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции и экипажи ДПС, движение на этом участке затруднено.
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