









В Ворошиловском районе Волгограда в ДТП пострадали два человека. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, по предварительной информации, примерно в 15.55 автомобиль «Skoda» двигался по улице Рабоче-крестьянская со стороны улицы Североморцев в сторону Центрального района.





На пересечении с Иркутской при повороте налево на зеленый сигнал светофора водитель не уступил дорогу, в результате «Шкода» врезалась в движущийся во встречном направлении «Сitroen». Пассажир «Ситроена» и водитель «Skoda» госпитализированы.





На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции и экипажи ДПС, движение на этом участке затруднено.



