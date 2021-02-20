Телеком

Гид по подаркам: скидки на Samsung и Яндекс.Станция Мини в подарок

Телеком 20.02.2021 11:47 Реклама
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20.02.2021 11:47 Реклама


Специально к предстоящим праздникам Билайн составил гид по акциям и выгодным предложениям.
2в1: виртуальный помощник в каждый дом
При покупке Samsung Galaxy A31 или Samsung Galaxy A71 в комплекте с услугами связи можно получить в подарок умную колонку Яндекс.Станцию мини с голосовым помощником Алисой внутри.
Умная колонка поможет управлять домом, выберет подходящую под настроение музыку или фильм, развлечет детей или просто подскажет рецепт нового блюда. Управлять колонкой можно и голосом, и одним движением ладони, убавляя или увеличивая громкость. А может преобразиться в компактную гитару или барабан для начинающих музыкантов.
В качестве подарка, если станция уже есть, также можно выбрать и другие полезные гаджеты из специального перечня, среди которых беспроводные наушники, фитнес-трекер и умные часы.
Полная стоимость акционных комплектов варьируется от 18 490 рублей до 31 990 рублей и зависит от выбранной модели и объема памяти.
Акция действует до 21 марта 2021 года.
Более подробная информация об акции и составе комплекта доступна здесь.
Скидки до 45%
В тренде последнего времени – смартфоны с большими экранами, которые создают ощущение полного погружения в контент, будь то новая игра или любимый фильм. Немаловажную роль играют и наличие нескольких камер в устройстве, способных запечатлеть важные моменты для его владельца, а также мощный аккумулятор, который выдержит активный режим использования смартфона.
Поэтому не имеет значения, для кого выбирается смартфон в подарок: для «второй половины», родителей или для себя. Важно, чтобы подарок был выгодным и по техническим характеристикам, и по цене.  
В Билайн действуют скидки до 45% на 12 моделей смартфонов.
Скидка действительна при условии покупки одного из акционных смартфонов в комплекте с услугами связи и дополнительными товарами (аксессуары, smart-часы для детей и др.).
Стоимость и наполнение комплекта зависит от выбранной модели.
Новые флагманы с выгодой до 24 000 рублей
Специальные условия действуют также и на недавно вышедшие Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21 Plus и Samsung Galaxy S21 Ultra. Обменять свой старый смартфон можно с выгодой до 24 000 рублей с учетом всех скидок при покупке одной из этих новинок в комплекте с аксессуарами.
Акция действует до 3 марта 2021 года.
Более подробная информация об акции.
**Акция «Смартфоны Samsung Galaxy с выгодой до 45%» действует по 21.03.21 на территории РФ, кроме респ. Крым и г. Севастополь при покупке акционного смартфона с опцией «Бонусные рубли на связь» и дополнительными товарами/услугами в собственных офисах и интернет-магазине Билайн на ряде тарифов линейки «Близкие люди. Стоимость комплекта равна стоимости смартфона без акции. Количество ограничено. Подробнее об акции и составе комплекта – на beeline.ru
Организатор акций: ПАО «ВымпелКом» РФ, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636.

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