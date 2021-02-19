Телеком

РТКОММ вывел на рынок «умные» тарифные опции для спутникового интернета

Телеком 19.02.2021 10:26 Реклама
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19.02.2021 10:26 Реклама


РТКОММ (100% дочернее общество ПАО «Ростелеком») объявил о выпуске специальных «умных» тарифных опций для пользователей спутникового интернета под торговой маркой SenSat. Это первые в линейке смарт-решений услуги, которые стали ответом компании на пожелания пользователей широкополосного доступа в интернет, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.
Новые тарифные опции «Безлимит на мессенджеры» и «Безлимит на соцсети» открывают абонентам SenSat новые возможности интернета. Благодаря уникальному технологическому решению РТКОММ они могут оставаться на связи в любое время, просматривать интересующий контент и делиться важной информацией с близкими, друзьями и бизнес-партнерами без ограничений.
«РТКОММ реализовал стратегическое решение, запустив новую линейку “умных” тарифных опций. Не имеющие аналогов на рынке спутниковой связи опции “Безлимит на мессенджеры” и “Безлимит на соцсети” специально разработаны, чтобы полностью удовлетворить потребности абонентов SenSat, проживающих и ведущих бизнес на труднодоступных и удаленных территориях, в общении и потреблении развлекательного и делового контента. Мы планируем расширить линейку “умных” тарифных опций для повышения комфорта наших клиентов», — отметил генеральный директор РТКОММ Сергей Ратиев.
Неограниченный доступ к социальным сетям Facebook, «ВКонтакте» и Instagram абоненты SenSat получат за 1699 рублей в месяц. А за 1099 рублей обладатели спутникового доступа могут свободно обмениваться сообщениями в популярных мессенджерах WhatsApp и Viber, оставаясь на связи и решая важные вопросы или просто общаясь с друзьями и близкими.
Ознакомиться с актуальными тарифными планами и опциями «Безлимит на мессенджеры» и «Безлимит на соцсети» можно на сайте SenSat, подключить новые тарифные опции — в личном кабинете абонента.
Для подробной консультации достаточно направить запрос на адрес электронной почты: cc@sensat.ru или позвонить по телефону: 8 800 70 70 244.

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