РТКОММ вывел на рынок «умные» тарифные опции для спутникового интернета

Телеком 19.02.2021 10:26 Реклама
0
19.02.2021 10:26 Реклама
РТКОММ (100% дочернее общество ПАО «Ростелеком») объявил о выпуске специальных «умных» тарифных опций для пользователей спутникового интернета под торговой маркой SenSat. Это первые в линейке смарт-решений услуги, которые стали ответом компании на пожелания пользователей широкополосного доступа в интернет, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.
Новые тарифные опции «Безлимит на мессенджеры» и «Безлимит на соцсети» открывают абонентам SenSat новые возможности интернета. Благодаря уникальному технологическому решению РТКОММ они могут оставаться на связи в любое время, просматривать интересующий контент и делиться важной информацией с близкими, друзьями и бизнес-партнерами без ограничений.
«РТКОММ реализовал стратегическое решение, запустив новую линейку “умных” тарифных опций. Не имеющие аналогов на рынке спутниковой связи опции “Безлимит на мессенджеры” и “Безлимит на соцсети” специально разработаны, чтобы полностью удовлетворить потребности абонентов SenSat, проживающих и ведущих бизнес на труднодоступных и удаленных территориях, в общении и потреблении развлекательного и делового контента. Мы планируем расширить линейку “умных” тарифных опций для повышения комфорта наших клиентов», — отметил генеральный директор РТКОММ Сергей Ратиев.
Неограниченный доступ к социальным сетям Facebook, «ВКонтакте» и Instagram абоненты SenSat получат за 1699 рублей в месяц. А за 1099 рублей обладатели спутникового доступа могут свободно обмениваться сообщениями в популярных мессенджерах WhatsApp и Viber, оставаясь на связи и решая важные вопросы или просто общаясь с друзьями и близкими.
Ознакомиться с актуальными тарифными планами и опциями «Безлимит на мессенджеры» и «Безлимит на соцсети» можно на сайте SenSat, подключить новые тарифные опции — в личном кабинете абонента.
Для подробной консультации достаточно направить запрос на адрес электронной почты: cc@sensat.ru или позвонить по телефону: 8 800 70 70 244.
Реклама
Билайн в Волгоградской области инвестировал в развитие сети 1 млрд рублей19.02.2021 15:06
Телеком 19.02.2021 15:06
Международный 5G-роуминг от МегаФона достиг гигабайтных скоростей19.02.2021 12:27
Телеком 19.02.2021 12:27
Стало известно, какие подарки покупают в Волгограде к 23 февраля18.02.2021 12:30
Телеком 18.02.2021 12:30
В преддверии праздников в салонах связи «Ростелекома» стартовала выгодная акция на смартфоны18.02.2021 10:59
Телеком 18.02.2021 10:59
«Ростелеком» завершил строительство подводной волоконно-оптической линии связи до Калининграда17.02.2021 15:26
Телеком 17.02.2021 15:26
РТКОММ второй год подряд признан лидером рынка спутниковой связи России11.02.2021 16:57
Телеком 11.02.2021 16:57
Цифровая безопасность: «Ростелеком» в Волгограде организовал для школьников образовательный квест10.02.2021 10:42
Телеком 10.02.2021 10:42
Аппетиты растут: волгоградцы стали в четыре раза чаще пользоваться онлайн-доставкой продуктов09.02.2021 12:12
Телеком 09.02.2021 12:12
«Чистое небо»: «Ростелеком» на Юге перенес в 2020 году с опор в кабельную канализацию более 100 км оптики08.02.2021 16:55
Телеком 08.02.2021 16:55
«Искра Юга»: «Ростелеком» поддержал цифровую номинацию на конкурсе СМИ04.02.2021 10:59
Телеком 04.02.2021 10:59
«Учитель года России–2020»: «Ростелеком» выступил цифровым партнером финала Всероссийского конкурса03.02.2021 19:15
Телеком 03.02.2021 19:15
Эксклюзивы февраля в Wink: самый ожидаемый сериал 2021 года «За час до рассвета» и новые серии проекта «Девяностые»29.01.2021 10:19
Телеком 29.01.2021 10:19
Много половин: волгоградцы стали втрое больше сидеть на сайтах знакомств28.01.2021 10:23
Телеком 28.01.2021 10:23
Создана компания «РТК-Цифровой документооборот»27.01.2021 13:05
Телеком 27.01.2021 13:05
Сам себе связист: абоненты МегаФона подключаются к сотовой связи через приложение и Госуслуги26.01.2021 12:28
Телеком 26.01.2021 12:28
Реклама