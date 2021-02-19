Расследования 19.02.2021 10:16
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19.02.2021 10:16
К 2,5 годам в колонии общего режима приговорен 36-летний житель Быковского района за доведения жены до покушения на самоубийство. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.
В судебном заседании установлено, что с ноября 2019 года по май 2020 года осужденный жестоко обращался с супругой, систематически унижал ее, выгонял из дома. В результате создания длительной психотравмирующей ситуации женщина попыталась покончить жизнь самоубийством. Благодаря своевременным действиям родственников и медицинских работников ее спасли.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.
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