



К 2,5 годам в колонии общего режима приговорен 36-летний житель Быковского района за доведения жены до покушения на самоубийство. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

В судебном заседании установлено, что с ноября 2019 года по май 2020 года осужденный жестоко обращался с супругой, систематически унижал ее, выгонял из дома. В результате создания длительной психотравмирующей ситуации женщина попыталась покончить жизнь самоубийством. Благодаря своевременным действиям родственников и медицинских работников ее спасли.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.



