В Волгограде загорелась кухня из-за электрической плиты

Происшествия 19.02.2021 09:16
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19.02.2021 09:16
В Волгограде пожарные вовремя потушили пожар, вспыхнувший в кухне трехкомнатной квартиры, расположенной в девятиэтажке на ул. Елецкой, 15. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, в кухне размером 3 на 3 метра полыхали домашние вещи на площади 2 квадратных метра. Пожарные ликвидировали горение за 15 минут. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание в электрическом оборудовании газовой плиты, которое привело к воспламенению газа в трубе.
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